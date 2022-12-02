Цифровой рубль в перспективе может заменить SWIFT

2 декабря. FINMARKET.RU - Создаваемый в России цифровойимеет все шансы стать популярным способом расчетов среди граждан, а в дальнейшем заместить систему международных расчетов SWIFT, от которых сейчас отключены российские банки. Такое мнение выразили опрошенные "Российской газетой" эксперты и представители кредитных организаций.

Как сообщил глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков,о цифровой валюте в России, который дает определение криптовалюты в правовом пространстве, будет внесен в Госдуму на следующей неделе. "Пилот с банками уже идет, но в закрытом режиме, это тестирование технологического процесса, а дальше - принятие закона и начало 2-го квартала 2023 года - запуск уже в более широком и доступном варианте цифрового рубля во взаиморасчетах", - сказал депутат.

А в 2024-2025 годах, по словам Аксакова, в 2024-2025 годах цифровой рубль получит уже более широкое использование и может значительно вытеснить безналичные расчеты. "Что касается внешних платежей - переговоры идут, в том числе с нашими китайскими друзьями. У них уже система сформирована, они протестировали цифровой юань. Скорее всего, в следующем году произойдет запуск этой системы", - полагает депутат.

К пилоту по тестированию цифрового рубля на платформе ЦБ подключены более десятка кредитных организаций. И банки планируют завершить все сценарии тестирования до конца 2022 года. По словам Аксакова, банкиры опасаются появления нового рубля.

Банки планируют принимать активное участие в разработке "дорожной карты" по развитию цифрового рубля. Как отметил председатель совета ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов, говоря о перспективах замещения SWIFT, в этом аспекте основной задачей является не создание технологических инструментов, а политические договоренности.