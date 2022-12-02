.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
02 декабря 2022 года 09:12
Мошенники расширили схему фейкового трудоустройства
|0
EPA/ТАСС
2 декабря. FINMARKET.RU - Мошенники атаковали российских веб-дизайнеров, перешедших работать на удаленку. Схема обмана достойна восхищения, пишут "Известия", ссылаясь на пострадавших от действий мошенников. Человека находят на профессиональном сайте Behance и предлагают работу в престижной американской компании. "Кандидата" сначала долго "ведут" в переписке, тонко льстят и обещают гонорары в долларах, после чего убеждают пройти платный тест на липовом сайте для получения "американского" сертификата о владении английским языком. В итоге человек остается без денег и работы. На подобной схеме фейкового трудоустройства уже попались сотни людей, которые ищут заработок в интернете, выяснили "Известия".
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, трудоустройство, мошенники
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.