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02 декабря 2022 года 09:02
В России ужесточат требования к расселению аварийного жилья
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
2 декабря. FINMARKET.RU - В России планируют ужесточить требования к расселению аварийного жилья. В Госдуме разрабатывают законопроект, который установит сроки процедуры и запретит растягивать этот процесс, сообщают "Известия". Также депутаты намерены обязать региональные власти поднять цены закупки жилья для переселенцев на уровень нормативов Минстроя. Сейчас субъекты зачастую устанавливают стоимость на 15–20% ниже ради экономии, но застройщики отказываются продавать квартиры по такой цене. За нарушение правил необходимо ввести наказание — вплоть до уголовной ответственности, подчеркнули депутаты. По словам экспертов, в России участились случаи, когда в разваливающихся домах остаются люди без тепла, воды, дверей и окон. Хотя в целом программа расселения аварийного жилья в РФ реализуется даже с опережением.
Опубликовано Финмаркет
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