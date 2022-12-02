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02 декабря 2022 года 08:46
Банки хотят открывать счета по видеосвязи
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Владимир Гердо/ТАСС
2 декабря. FINMARKET.RU - Участники финансового рынка просят ЦБ провести эксперимент по использованию видеозвонков для удаленного открытия счетов новым клиентам, пишет "Коммерсантъ". Так банкиры хотят компенсировать отсутствие достаточного числа слепков в единой биометрической системе (ЕБС). Предполагается, что клиент в процессе видеоконференции будет предъявлять паспорт и СНИЛС, как и при личном визите в офис. При этом клиент получит возможность открывать счета с ограниченным кругом операций: с наличными до 15 тыс. руб., безналичные переводы до 100 тыс. руб. за один раз и 1 млн руб. в месяц. Технология видеоидентификации уже используется в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. По данным НСФР, о желании участвовать в пилоте заявили 18 банков.
Опубликовано Финмаркет
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