Банки хотят открывать счета по видеосвязи

2 декабря. FINMARKET.RU - Участники финансового рынка просят ЦБ провести эксперимент по использованию видеозвонков для удаленного открытия счетов новым клиентам, пишет "Коммерсантъ". Так банкиры хотят компенсировать отсутствие достаточного числа слепков в единой биометрической системе (ЕБС). Предполагается, что клиент в процессе видеоконференции будет предъявлять паспорт и СНИЛС, как и при личном визите в офис. При этом клиент получит возможность открывать счета с ограниченным кругом операций: с наличными до 15 тыс. руб., безналичные переводы до 100 тыс. руб. за один раз и 1 млн руб. в месяц.

Технология видеоидентификации уже используется в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. По данным НСФР, о желании участвовать в пилоте заявили 18 банков.