Сработали почти все индикаторы глобальной рецессии - эксперты

2 декабря. FINMARKET.RU - Три из четырех опережающих индикаторов сигнализируют о рисках наступления глобальной рецессии в конце 2022 - начале 2023 годов, говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства АКРА, на которое ссылаются " Ведомости ".

Согласно этому определению, за последние 70 лет было пять эпизодов глобальной рецессии: 1974–1975, 1981–1982, 1990–1991, 2008–2009 гг., два квартала 2020 г., оценили в АКРА. Остальные периоды снижения глобального ВВП не сопровождались спадом других макропоказателей, поэтому их нельзя назвать рецессией..

Глобальной рецессией эксперты считают спад реального годового ВВП на душу населения в совокупности со снижением других показателей экономической активности (промышленное производство, занятость, потребление энергии и др.).

сигнализирующим о наступлении близкого кризиса, является ухудшение прогнозов мирового роста ВВП как минимум на 1 процентный пункт (п. п.) за год до событий, говорится в обзоре

, по оценке АКРА, – это рост цен на энергоносители как минимум на 60% в реальном выражении за два года или меньше до кризиса.

– инверсия кривой доходности долларовых процентных ставок (так называемый term spread, который показывает разницу между доходностями длинных и коротких гособлигаций).

В то же время несколько тенденций позволяют надеяться, что "на этот раз все будет иначе"» и рецессии не будет, считают аналитики АКРА. Во-первых, это снижение зависимости глобального выпуска от мировых цен на энергоресурсы, во-вторых, более оперативное принятие решений регуляторами при локальных кризисах, в-третьих, низкий уровень глобального финансового стресса. Во II и III кварталах 2022 г. глобальная рецессия еще не началась, констатируют аналитики.

Совокупность событий 2022 года приведет к тому, что по итогам этого и на протяжении 2023 года рост мировой экономики будет минимум на 1,5-2 п. п. годовых ниже потенциала, оценивают в АКРА. Рецессионные риски в крупных экономиках, безусловно, растут, отметила главный экономист "Ренессанс капитала" по России и СНГ Софья Донец,чье мнение приводит газета. Однако, по ее словам, они вряд ли реализуются по сценарию, например, пандемии или мирового финансового кризиса. Скорее они пойдут по сценарию конца 1990-х, когда была рецессия в экономиках азиатских стран, или начала 2000-х, когда наблюдался спад либо существенное замедление роста в отдельных странах - так называемый кризис доткомов, полагает эксперт. Прежде всего риски касаются США и Европы, указала она.