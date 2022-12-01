Ставки по микрозаймам могут ограничить

Находящийся на рассмотрении Госдумы законопроект об ограничении дневнойпо микрозайму с 1% до 0,8% может заработать в следующем году. Об этом рассказал журналистам директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков на XXI конференции НАУМИР "Микрофинансирование в новой архитектуре финансового рынка" в Санкт-Петербурге, пишет "Российская газета"

По его словам, в Госдуме звучат разные предложения по ограничению дневной ставки по микрозаймам. Так, некоторые депутаты предлагают установить ставку на уровне 50% годовых, ряд - 0,5% в день вместо 0,8%. "Банк России в своих расчетах придерживается того, что на данном этапе ставка должна стать 0,8%, соответственно 292% годовых, переплата не 150%, а переплата 130%", - сказал Кочетков.

Законопроект, понижающий максимальную ставку по микрозаймам с нынешнего 1% в день до 0,8%, а размер переплаты по такой ссуде - со 150% до 130%, был внесен в Госдуму больше года назад, с тех пор он прошел только первое чтение. Как рассказывал в интервью "Российской газете" первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, новые ограничения заставят микрофинансовые организации (МФО) более ответственно подходить к выдаче займов, поскольку они должны быть заинтересованы в возврате займа и сохранении "хороших" заемщиков.

По словам руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты, микрофинансовый рынок в целом положительно влияет на борьбу с рынком черного кредитования в России. Но при этом черный рынок кредиторов не исчез и, по признанию Мамуты, едва ли когда-нибудь исчезнет до конца. Предложение таких услуг есть до тех пор, пока существует спрос на них, причем у клиентов, заведомо неплатежеспособных, чей личный риск дефолта либо близок, либо равняется 100%. "Они не смогут получить заем в банке или МФО, но смогут получить его у нелегального кредитора. Тем не менее чем эффективнее работает рынок микрофинансирования, тем меньше та прослойка, которая вынуждена решать свои проблемы на черном рынке", - считает Мамута.