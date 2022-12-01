Банки в январе-октябре нарастили портфель ипотечных кредитов на 12,6%

1 декабря. FINMARKET.RU - Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в январе-октябре 2022 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 1 трлн 514,1 млрд рублей, или на 12,6%, до 13 трлн 537,3 млрд рублей, против роста на 2 трлн 183,8 млрд рублей, или на 23,0%, за аналогичный период 2021 года, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Совокупный портфель ипотечных кредитов в октябре увеличился на 221,1 млрд рублей, или на 1,7%, после роста в сентябре на 295,7 млрд рублей, в августе - на 107,4 млрд рублей, в июле - на 170,5 млрд рублей.

в октябре предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 448,3 млрд рублей, что на 13,5% меньше по сравнению с октябрем 2021 года (518,1 млрд рублей).

При этом количество предоставленных в октябре кредитов уменьшилось по сравнению с сентябрем на 6,8%, до 127,3 тыс. со 136,6 тыс., по сравнению с октябрем прошлого года - снизилось на 21,3%, со 161,8 тыс.

Объем ипотечных кредитов, предоставленных банками в январе-октябре 2022 года, составил 3 трлн 345,6 млрд рублей, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (4 трлн 543,7 млрд рублей).

Количество предоставленных за первые десять месяцев текущего года кредитов снизилось по сравнению с январем-октябрем прошлого года на 34,4% (1 млн 22,2 тыс. против 1 млн 558,5 тыс.).

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в октябре увеличилась до 7,38% с 6,71% в сентябре, 6,67% в июле и августе, рекордно низкой она была в мае - 6,17%. Октябрьская ставка стала максимальной за 6 месяцев, с апреля, когда она составила 7,64%.

Средний размер одного рублевого ипотечного кредита в октябре составил 3,521 млн рублей, что на 7,2% меньше, чем в октябре. Примерно таким же был средний размер кредита в феврале - 3,515 млн рублей.

Годовые темпы роста этого показателя к 1 ноября снизились до 13,8% после 25,4% на 1 октября.

Средневзвешенный срок одного кредита в октябре уменьшился на 1,6 месяца, до 279,7 месяца (23 года и почти 4 месяца) по сравнению с рекордно высоким значением этого показателя в сентябре.

За год средний срок кредита увеличился на 28,8 месяца с 250,9 месяца в ноябре 2021 года, или на 11,5%, отмечает ЦБ.