В РФ создают структуру для бизнеса с дружественными странами

1 декабря. FINMARKET.RU - Российские деловые объединения в этом году создали автономную некоммерческую организацию "Евразийское инвестиционное агентство" (ЕИА), чтобы помочь бизнесу заключать торговые контракты с дружественными странам, рассказал "Ведомостям" вице-президент ЕИА Михаил Румянцев.

В состав учредителей агентства вошли объединение малого и среднего бизнеса "Опора России", Всероссийская академия внешней торговли, а также Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Факт регистрации организации подтверждает документ Минюста, который есть в распоряжении "Ведомостей". Ожидается, что курировать деятельность агентства будет замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. Всего в набсовете будет девять человек, среди них зампредседателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, президент "Опоры России" Александр Калинин и советник зампредседателя правительства Станислав Пугинский, следует из презентации агентства, с которой ознакомились "Ведомости".

ЕИА планирует сконцентрировать усилия бизнес-сообщества для активизации внешнеэкономической деятельности, говорится в документе. Агентство намерено развивать и образовательное направление - в планах создание филиалов российских вузов и сети частных школ в зарубежных странах, а также инновационные образовательные кластеры. Организация будет поддерживать мероприятия Минэкономразвития и государственной корпорации ВЭБ.РФ. В перспективе также создание центра стратегических компетенций и реализация проектов в сфере городских решений.

Идея в том, чтобы появился некий консалтинговый центр, говорит Калинин, для этого нужна юридическая форма, которая может появиться только с помощью межгосударственных переговоров. Деловые советы не могут полноценно курировать эту тему, потому что в ней участвуют две страны, объясняет эксперт, а вот эффективного межгосударственного консультационного органа у нас пока не было. Поэтомупытался решать вопросы сам - например, в том случае, если железнодорожный транзит проходил через три страны, приводит пример Калинин.

Это будет полезное учреждение для проектов в первую очередь на пространствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), продолжает эксперт. Бизнес и сейчас может договариваться напрямую, отмечает Калинин, но с использованием государственных ресурсов ему будет гораздо легче.