.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Банкам РФ рекомендовано усилить "иноагентский" комплаенс в связи со вступлением в силу нового закона
Минсельхоз РФ планирует корректировать меры господдержки с учетом изменений в структуре производителей
30 ноября 2022 года 10:59
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
|1
Лев Федосеев/ТАСС
30 ноября. FINMARKET.RU - О важных изменениях, которые произойдут в жизни россиян, пишут "Известия" в своем традиционном обзоре. Так, в декабре россиян ждет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в пределах 9% в зависимости от региона. Кроме того, в стране вводятся новые нормативы обязательного медицинского страхования, расширяется перечень секретной информации, за сбор которой можно получить статус иноагента, а в квартирах разрешат устанавливать сауны и хаммамы. Индексация тарифов ЖКХ С начала декабря россиян ждет очередная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Она коснется оплаты за газ, электричество, водоснабжение, отопление и вывоз мусора. Предельный уровень индексации не будет превышать 9%, окончательное решение о ее размере принимают региональные власти. По данным Минэкономразвития, после индексации ежемесячный платеж для семьи из трех человек вырастет примерно на 324 рубля. Очередное повышение тарифов должно было состояться лишь в июле следующего года, однако министерство приняло решение о переносе сроков индексации для обеспечения «бесперебойной работы ЖКХ по всей стране и развития инфраструктуры, а также сохранения качества услуг для населения». Следующее повышение тарифов произойдет традиционно в июле 2024 года. Нововведения в медстраховании С декабря в России вводятся новые нормативы системы обязательного медицинского страхования. Все полисы ОМС теперь будут существовать в электронном виде. У каждого пациента появится индивидуальный штрихкод, который позволяет получить помощь в медицинских учреждениях страны. Менять бумажный полис на электронный не надо, он сформируется автоматически. При рождении ребенка полис также будет формироваться автоматически на основании сведений, полученных от госорганов. Все сведения о застрахованном гражданине и оказанной ему медпомощи будут доступны в личном кабинете на портале госуслуг. Налоговый учет через госуслуги и госуслуги в соцсетях Встать на налоговый учет российские граждане теперь могут через портал госуслуг. Для этого необходимо подать заявление в электронном виде, а налоговый орган через портал пришлет свидетельство о постановке на учет. Все государственные органы с декабря обязаны завести аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», чтобы люди могли в доступной форме получать информацию об их деятельности. Сауны в квартирах МЧС с декабря разрешил устанавливать мини-сауны, хаммамы и инфракрасные кабины в многоквартирных жилых домах. Соответствующие изменения были внесены в свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» приказом МЧС России. Оборудовать полноценные бани и сауны в своих квартирах россияне не смогут. Закон об иноагентах и госсекреты С 1 декабря в России вступает в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Теперь признать иноагентом физлицо можно вне зависимости от его гражданства, а юрлицо — от его организационно-правовой формы. Поводом для признания иноагентом отныне может быть не только получение финансирования из-за рубежа, но и поддержка, и иностранное влияние в других формах. Минюст будет публиковать персональные данные иноагентов, включая дату рождения, ИНН и СНИЛС. Кроме того, с декабря вступают в силу требования правительства к маркировке материалов, опубликованных иноагентами. Иноагенты не могут работать на госслужбе и на объектах критической информационной инфраструктуры, входить в органы власти и получать доступ к гостайне, участвовать в выборах и жертвовать на них средства, заниматься преподаванием, просветительством и воспитанием детей, а также производить для них информационную продукцию, проводить публичные мероприятия, участвовать в госзакупках, получать господдержку, проводить экспертизу в области законов и экологии, страховать финансы и применять упрощенную систему налогообложения. С декабря также начинает действовать новый перечень секретной информации, установленный приказом ФСБ, которая может быть использована против России и за сбор которой для передачи иностранцам человека могут признать иноагентом. Это в том числе сведения о мероприятиях по гражданской обороне, аналитика по военно-политической обстановке, информация о дислокации и защищенности военных объектов, об оборонительном оборудовании, мобилизации, финансовом и материально-техническом обеспечении войск, персональные данные военнослужащих и членов их семей. Работа для студентов Колледжи и техникумы получили право создавать учебно-производственные комплексы, получать от них доход и направлять его на свое развитие. Трудоустраивать туда будут студентов и выпускников этих учебных заведений, таким образом они смогут начать свою трудовую деятельность и наработать первоначальный стаж. Карта футбольного болельщика Для посещения матчей чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги теперь обязательно надо оформить карту болельщика и получить персональный электронный код — Fan ID. Соответствующее распоряжение правительства вступает в силу 1 декабря. Карта поможет обеспечить безопасность на трибунах во время футбольных матчей, на ней будут фиксироваться все противоправные действия болельщика. Оформить документ можно на портале госуслуг.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
АК-54 30.11.2022
Если,как положено, посчитать годовую инфляцию в сфере ЖКХ ( от декабря 21-года до декабря -22года), то мы получим инфляцию в размере 16% годовых. Нашим монополистам в ЖКХ, не дают лавры Европы, а так они пойдут на любое тяжкое ражи своих доходов. Ещё посмотрим что будет в марте в свете 92-го постановления...которое заставляет нас второй раз платить за расчётный рессурс..
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.