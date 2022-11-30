В РФ могут ужесточить наказание за утечки биометрии и сведений об интимной жизни

30 ноября. FINMARKET.RU - Минцифры предлагает ужесточить наказание за утечки биометрии и сведений об интимной жизни. Предложение о более суровой ответственности за утечки биометрии, а также данных нескольких "специальных категорий" содержится в версии законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных (ПД), которую представило в конце ноября Минцифры. Обсуждение новаций подтвердил представитель Минцифры, пишут "Ведомости"

По словам представителя министерства, пункт о более жесткой ответственности за утечки отдельных категорий данных обсуждается министерством с отраслью с лета 2022 г. "Такие ПД относятся к наиболее чувствительным, поэтому мы добавили этот пункт в перечень отягчающих обстоятельств", - отметил он.

Среди отягчающих факторов в документе предлагается учитывать характер утекших ПД. Если в сеть сольются "базы данных (или их части), содержащие "специальную категорию" ПД или биометрические ПД", то это будет учитываться при назначении административного наказания, отмечается в законопроекте. Но как именно этот факт будет влиять на решение о сумме штрафа, не сообщается.

К смягчающим факторам относятся предложения о компенсациях пострадавшим от утечек, а также добровольный аудит защищенности данных и ряд других параметров.

К спецкатегории ПД относятся данные о состоянии здоровья, о наличии судимости, религиозных убеждениях и т. п., пояснил "Ведомостям" бизнес-консультант по информационной безопасности (ИБ) Positive Technologies Алексей Лукацкий. К такой информации также относятся данные о расовой и национальной принадлежности, политических взглядах, интимной жизни, добавил партнер адвокатского бюро "Юрлов и партнеры" Глеб Ситников. К биометрическим данным относятся биометрия лица, отпечатки пальцев и все те данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, добавил он.