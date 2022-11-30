Скидки с господдержкой могут распространить и на дома "на минеральной основе"

30 ноября. FINMARKET.RU - Программу скидок при строительстве деревянных домов могут распространить и на дома из других материалов. В ноябре правительство утвердило программу поддержки производителей и покупателей деревянных домокомплектов. В рамках программы при покупке деревянного домокомплекта стоимостью до 3,5 млн руб. можно получить скидку 10%. Сумму дисконта производителю субсидирует государство.

Сейчас Минпромторг и ДОМ.РФ прорабатывают вопрос запуска аналогичного механизма на приобретение домокомплектов "на минеральной основе", сообщила пресс-служба ДОМ.РФ. Как уточнили в госкорпорации, речь идет о бетонных и железобетонных конструкциях, пишет "Российская газета"

Как пояснили в ДОМ.РФ, альтернативой деревянным домокомплектам являются домокомплекты, выполненные на минеральной основе из железобетона, металлокаркаса и сэндвич-панелей. Такое строительство широко востребовано в ряде регионов. По данным Росстата за 2021 год, в целом по России около 78% ввода ИЖС обеспечено этими альтернативными материалами (каменные, блочные, панельные и т.д.).

В рамках поручения зампреда правительства Марата Хуснуллина по инициативе Минстроя прорабатывается возможность и целесообразность субсидирования производителей домокомплектов из минеральных материалов (для предоставления физлицам скидки на покупку таких домокомплектов), сообщили в пресс-службе Минпромторга. Задача этой дискуссии, к которой подключены и компании-производители, - найти дополнительный институт поддержки индивидуального жилищного строительства.