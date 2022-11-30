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30 ноября 2022 года 09:40

ЦБ узнает у банков их видение рынка ипотеки в 2023 г.

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Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Бобылев/ТАСС
30 ноября. FINMARKET.RU - Динамика рынка ипотечного кредитования до конца года и в 2023 году будет зависеть от решения о продлении госпрограммы льготной ипотеки. Ранее и ЦБ, и Минфин были против этого, но, как выяснилось, дискуссия не завершена, пишет "Коммерсантъ".

По итогам 2022 году банки снизят выдачу ипотечных кредитов на 20%, до 4,7 трлн руб. при средней ставке 7,2%, но в следующем году показатель вновь вырастет, сообщила руководитель направления "Ипотека" Frank RG Ольга Филиппова. "В 2023 году выдача ипотеки может составить 5,4 трлн руб., а средневзвешенная ставка по ней — 9%",— полагает Филиппова.

Таким образом, по прогнозам Frank RG, рост выдач в 2023 году составит 14% против сокращения на 19% в 2022 году (по сравнению с 2021 годом).

Эти оценки базируются на предположении, что госпрограмма льготной ипотеки продлена не будет, указывает газета.

В ЦБ понимают риски отмены программы льготной ипотеки и подходят к решению с осторожностью. "Мы запустили опрос банков по их видению рынка ипотеки в 2023 году в случае планового завершения программы льготной ипотеки,— пояснили "Ъ" в регуляторе.— Оценивать результаты пока преждевременно".



Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  ипотека,  прогноз

 
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