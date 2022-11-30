В России может закрыться каждый второй торговый центр

30 ноября. FINMARKET.RU - В России может обанкротиться каждый второй торговый центр, рассказали "Известиям" участники рынка торговой недвижимости.

Сейчас, по словам управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского, в банкротном и предбанкротном состоянии находятся не менее 200 торговых центров. В обозримом будущем к ним могут прибавиться еще 70-100 объектов, полагает он.

По данным "Авито Недвижимости", с января по октябрь 2022 года объем предложения ТЦ с площадью от 10 тыс. кв. м и больше по всей России вырос примерно на 14%. Лидером стал Санкт-Петербург: там за год количество объектов на продажу выросло примерно на 50%, сообщил "Известиям" руководитель категории коммерческой недвижимости ресурса Олег Изотов.

По информации аналитиков портала DA (сервис "Сбера"), ТЦ активно продают и в Москве, а также в других городах, например, Красноярске, Череповце, Уфе. Цена на торговые центры сильно разнится. На портале сегодня продается свыше 20 моллов стоимостью от 1 млрд рублей до 8,3 млрд, рассказали аналитики.

Причины проблем ТЦ сегодня в основном связаны с неудачными концепциями, неэффективным управлением, высокой конкуренцией в локации, рассказал Войцеховский.

Как сказал гендиректор компании "Этерна" Дмитрий Томилин, немалым ударом для моллов стал уход западных брендов, и хуже всего то, что этот процесс сильно растянулся во времени - моллам сложно принимать решения по своей дальнейшей стратегии.

По данным консалтинговой компании Nikoliers, доля иностранных ритейлеров "на паузе" в столичных торговых объектах доходит до 30%.

Дальнейшая судьба обанкротившихся моллов будет зависеть от того, в какие руки они попадут, сказал член президиума РСТЦ Дмитрий Москаленко. По его мнению, хорошо для ТЦ перейти к другому девелоперу - "с деньгами, который сможет реанимировать объект". Худший сценарий - продажа молла по частям, а также снос и изъятие под другие нужды, например под застройку жилого дома.

Как считают в РСТЦ, в уязвимом положении находятся районные моллы, которые жили хорошо из-за своего удобного расположения рядом с домом. Сейчас, когда ТЦ вынуждены кардинально менять концепции, морально устаревшим "районникам" приходится тяжелее всего.

В то же время, отметил Томилин, совсем небольшие объекты площадью около 5 тыс. кв. м у дома, где расположены бытовые и продуктовые магазины, чувствуют себя хорошо и никуда не денутся. А положение более крупных ТЦ будет зависеть от локации, процента пустующих площадей, от профессионализма управляющей команды.