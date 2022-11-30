Дивиденды за 2022 год - варианты для реинвестирования

30 ноября. FINMARKET.RU - Крупнейшие российскиепо итогам 2022 г. направят насуммарно 3,9 трлн руб., подсчитали аналитики PFL Advisors для "Ведомостей" . Цифра учитывает как уже выплаченные 2,8 трлн руб., так и 1,1 трлн руб., что объявлены и ожидаются до конца года. И это с учетом того, что многие крупные компании не платили дивиденды.

Из 3,9 трлн руб. государство получит 950,6 млрд руб., ультрасостоятельные акционеры-инвесторы - порядка 750 млрд руб. (877,5 млрд руб. до налогов), а миноритарии - 265 млрд руб. (312 млрд руб. до налогов).

Остальные (примерно 1,8 трлн руб.) предназначены другим стратегическим акционерам из России и не из России либо иностранным миноритариям (в основном западным фондам, позиции которых заблокированы на счетах типа С), следует из оценок PFL Advisors. Большая часть дивидендов уже выплачены: государство получило 858,9 млрд руб. и еще 91,7 млрд руб. поступят в декабре-январе, ультрахайнетам (ultra high net worth individuals, обычно с состоянием от $30 млн) выплатили 594 млрд руб. и еще ожидается 283,5 млрд руб., а на счетах массовых инвесторов уже осело 221,3 млрд руб. и 90,5 млрд руб. к ним добавятся к концу года.

Как отмечают эксперты, вариантов для реинвестирования дивидендов немало: обратно в рынок акций, в корпоративные или государственные облигации, на инвестпрограммы реального сектора (импортозамещение, технологическое перевооружение заводов и т. д.) или на спонсирование инновационных разработок стартапов.

При этом заметная часть дивидендов может уйти за рубеж, в валютные инструменты, недвижимость, потребление и прямые инвестиции.

Аналитики PFL Advisors сделали расчеты для 16 эмитентов индекса МосБиржи ("Газпром", "Роснефть", "Новатэк", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, "Норникель", "Татнефть", "Фосагро", "Сургутнефтегаз", "Транснефть", "Русал", МТС, "Интер РАО", "Русгидро", ММК, "Ростелеком") и "Газпром нефти", которая не входит в индекс. В расчетах использованы официальные данные компаний по структуре акционеров и величине дивидендов или распространенные предположения о реальной структуре их акционеров, а также данные Мосбиржи о доле free float, информация компаний о долях резидентов/нерезидентов, оценки.