В России хотят ввести новую льготу для пенсионеров

29 ноября. FINMARKET.RU - В России предложили освободить от имущественного налога пенсионеров, у которых в собственности есть два дома, если один из них - дача. Такую инициативу в адрес премьер-министраМихаила Мишустина направила федеральная компания "Этажи", пишут "Известия" . Сейчас, согласно ст. 407 Налогового кодекса РФ, пожилые люди, не платят налоги заразных видов, например квартиры, дома, гаража, уточнил глава компании Ильдар Хусаинов.

В пресс-службе кабмина сообщили "Известиям", что обращение поступило в аппарат правительства РФ и направлено на проработку в Минфин. Идею новойдля пенсионеров поддержали в Госдуме.

Как отметили в Минфине, сегодня, в собственности которых находятся два дома, могут получить налоговый вычет на второй объект в размере стоимости 50 кв. м (сумма имущественного налога высчитывается в зависимости от цены определенной площади. Пенсионеры могут заплатить за площадь, сокращенную на 50 "квадратов"). По данным "Этажей", наибольшим спросом у россиян пользуются дома и дачи площадью 65-120 "квадратов".

Как отметил владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский, среди потенциальных покупателей частного жилья в стране аудитория "от 50 лет и старше" составляет более 30%.

По его мнению, инициатива может стать дополнительным фактором, который стимулирует пенсионеров обменять квартиру на загородный дом для круглогодичного проживания. Дача и садовый участок останутся исключительно для летнего огородничества или же для проживания летом с детьми и внуками.

Как считает член генсовета "Деловой России", владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров, если инициатива будет реализована, то "в первую очередь мы увидим не рост спроса на частные дома, а рост показателей "дачной амнистии". "Пенсионеры, не имеющие больших доходов, стараются избежать дополнительных финансовых нагрузок, в том числе налоговых", - отметил он.

По словам эксперта, такие люди не спешат оформлять дачные участки с домами в собственность. При отмене же налога заинтересованность в оформлении вырастет в разы, полагает Прохоров.