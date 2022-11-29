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29 ноября 2022 года 10:20
В России хотят ввести новую льготу для пенсионеров
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Валерий Матыцин/ТАСС
29 ноября. FINMARKET.RU - В России предложили освободить от имущественного налога пенсионеров, у которых в собственности есть два дома, если один из них - дача. Такую инициативу в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направила федеральная компания "Этажи", пишут "Известия". Сейчас, согласно ст. 407 Налогового кодекса РФ, пожилые люди, не платят налоги за недвижимость разных видов, например квартиры, дома, гаража, уточнил глава компании Ильдар Хусаинов. В пресс-службе кабмина сообщили "Известиям", что обращение поступило в аппарат правительства РФ и направлено на проработку в Минфин. Идею новой льготы для пенсионеров поддержали в Госдуме. Как отметили в Минфине, сегодня пенсионеры, в собственности которых находятся два дома, могут получить налоговый вычет на второй объект в размере стоимости 50 кв. м (сумма имущественного налога высчитывается в зависимости от цены определенной площади. Пенсионеры могут заплатить за площадь, сокращенную на 50 "квадратов"). По данным "Этажей", наибольшим спросом у россиян пользуются дома и дачи площадью 65-120 "квадратов". Как отметил владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский, среди потенциальных покупателей частного жилья в стране аудитория "от 50 лет и старше" составляет более 30%. По его мнению, инициатива может стать дополнительным фактором, который стимулирует пенсионеров обменять квартиру на загородный дом для круглогодичного проживания. Дача и садовый участок останутся исключительно для летнего огородничества или же для проживания летом с детьми и внуками. Как считает член генсовета "Деловой России", владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров, если инициатива будет реализована, то "в первую очередь мы увидим не рост спроса на частные дома, а рост показателей "дачной амнистии". "Пенсионеры, не имеющие больших доходов, стараются избежать дополнительных финансовых нагрузок, в том числе налоговых", - отметил он. По словам эксперта, такие люди не спешат оформлять дачные участки с домами в собственность. При отмене же налога заинтересованность в оформлении вырастет в разы, полагает Прохоров.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, пенсионеры, льготы, налог, недвижимость
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