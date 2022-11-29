Бронирование отелей на новогодние туры оживилось на прошлой неделе

29 ноября. FINMARKET.RU - В этом году продажи новогодних туров идут совершенно нетипично, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. Бронирование отелей оживилось лишь на прошлой неделе, пишет "Российская газета"

Лидирует Краснодарский край и другие горнолыжные направления - Домбай, Чегет. "У Шерегеша очень хорошие перспективы. Думаю, он побьет рекорд", - считает Ломидзе.

Зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко согласна, что в этом году "Шерегеш сильно стартанул", где к приему гостей готовы 90 отелей и гостевых домов. Перспективным среди негорнолыжных курортов Наталья Костенко считает Ставрополье, особенно Кисловодск. А по версии Ломидзе, ТОП-3 в Краснодарском крае - Абрау-Дюрсо, Мысхако и Солохаул - благодаря вину и чаю. И добавила Самарскую область, "где очень вкусные сыры"

По словам калининградских отельеров, пока свободных номеров хватает, глубина бронирования невысокая. Но в первых числах декабря ситуация может измениться. В целом стоимость проживания туристов выросла на 20% по сравнению с прошлым годом. Частично это объясняют лучшим сервисом.

В Петербурге, несмотря на большую востребованность, достаточно много бюджетного отдыха. За одну ночь во время новогодних каникул нужно отдать от тысячи до шести тысяч рублей. За тысячу переночуете вдвоем в хостеле, за 3-6 - в трехзвездочном отеле.

Многие отели Крыма, наоборот, обещают 30-процентные скидки на проживание в новогодние праздники. Диапазон цен на Южном берегу Крыма - от 1,5 до 30 тысяч рублей за стандартный двухместный номер в сутки.

А зимний отдых в ведущих отелях Архангельска даже несколько подешевел.

Карелия остается одним из популярных направлений на Новый год и зимние каникулы. Спрос на туры высокий. На конец ноября осталось немного мест для бронирования. Хотя цены подросли по сравнению с прошлогодними.

В Казани средняя заполняемость отелей на конец ноября составляет 55-60%. У некоторых средств размещения - и 70, а где-то - и 30%. Основной пик броней начнется после 10 декабря, предполагают аналитики туротрасли.