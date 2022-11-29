Спрос на автомобили с пробегом падает

29 ноября. FINMARKET.RU -на подержанныев РФ в ноябре снизился на 11% к предыдущему месяцу, после того как в октябре сократился на 8% к сентябрю, подсчитали в автомобильном портале "Дром". Октябрьские данные сходны с динамикой продаж, которую оценивал "Автостат". По его данным, в октябре рынок легковых машин с пробегом составил 437 тыс. штук, что на 23,8% меньше, чем годом ранее, и на 5% хуже результата сентября, пишет "Коммерсант"

Спрос на подержанные автомобили падает с конца сентября, говорят в "Дроме", но предложение держится примерно на одном уровне, а стоимость пока не снижается.

В ноябре средняя стоимость подержанной машины, по данным компании, даже выросла на 2,6% относительно прошлого месяца, составив на 27 ноября 970 тыс. руб. (в октябре - 945 тыс. руб., в сентябре - 967 тыс. руб.). "Автомобили старше 22 лет продаются в среднем за 242 тыс. руб., в возрасте от 14 до 22 лет - за 422 тыс. руб., от 9 до 13 лет - за 751 тыс. руб., от 4 до 8 лет - за 1,4 млн руб. Стать владельцем "трехлетки" можно в среднем за 2,7 млн руб.",- уточнили в "Дроме".

. Аналитики отмечают, что в текущих нестабильных условиях ликвидность предложения в целом снижается, и ожидают снижения цен на фоне сезонного падения спроса в декабре-январе.