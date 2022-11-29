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29 ноября 2022 года 08:41
Физлиц допустили к сделкам с ЦФА
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
29 ноября. FINMARKET.RU - На российской платформе Atomyze физлица впервые смогли купить цифровые финансовые активы (ЦФА) на палладий, рассказал "Ведомостям" представитель площадки. Продавал активы брокер "Вектор икс", а покупали их клиенты "Открытие инвестиций". Суммы сделок не раскрываются, но каждый из инвесторов купил по одному ЦФА, рассказала гендиректор Atomyze Екатерина Фроловичева. Выпуски были, по сути, пилотные и суммы не имели значения, добавил исполнительный директор "Вектор икс" Сергей Рыжов. Брокер "Открытие инвестиции" провел для небольшой группы клиентов - неквалифицированных инвесторов мероприятие с участием специалистов Atomyze, на котором подробно разбирались вопросы инвестирования в ЦФА, делится генеральный директор брокера Юрий Маслов, рассматривались вопросы защищенности, ликвидности, текущей законодательной базы, перспективы развития рынка, отличий инструмента от других инвестиционных активов. В итоге несколько человек заинтересовались покупкой, добавил он. Они зарегистрировались на Atomyze, пройдя все комплаенс-процедуры, площадка открыла им доступ в личный кабинет, где инвесторы получили адресные предложения от "Вектор икс". "Вектор икс" продавал часть приобретенных им самим в июле ЦФА на палладий, эмитентом которых выступает GPF Investments (российское подразделение Global Palladium Fund), международный фонд с портфелем ценных металлов. После оплаты цифровые активы перешли из кошелька продавца в кошельки покупателей на платформе Atomyze. Этот механизм аналогичен привычной для инвесторов вторичной торговле на внебиржевом рынке, объясняет Фроловичева. В результате у покупателя прямые отношения с эмитентом активов, который гарантирует выплату их полной стоимости, добавила она. Выпуск ЦФА, который приобрели инвесторы, короткий - диапазон погашения с 1 до 8 декабря. Это сделано, чтобы протестировать все этапы оборота ЦФА от выпуска до погашения, поясняет Рыжов. Один ЦФА удостоверяет денежное требование (право получить деньги) в размере рыночной стоимости 1 г палладия. Она определяется согласно котировкам на Лондонском рынке драгоценных металлов (LBMA). Выкуп будет по цене металла на дату, предшествующую погашению, т. е. на 30 ноября. 28 ноября 1 г палладия стоил на LBMA $59,47, за неделю с 20 ноября цена снизилась на 4,65%. Выплаты будут в рублях по курсу ЦБ на 30 ноября. Платить инвесторам будет эмитент активов - по аналогии с ценными бумагами, отмечает Рыжов.
Опубликовано Финмаркет
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