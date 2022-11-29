Более половины россиян рассчитывают на рост заработка в 2023 году

29 ноября. FINMARKET.RU - Большинство россиян (59%) ожидает повышения доходов в 2023 году. Такие выводы содержатся в исследовании сервисов "Работа.ру" и "Подработка", пишут "Известия"

31% из таких оптимистов полагается на основную работу, то есть рассчитывает получить повышение или поменять организацию. Из них почти четверть (24%) планирует увеличить доход более чем в два раза. Только 9% респондентов ожидают роста зарплаты больше чем на 50%. 17% сотрудников полагают, что их финансовое состояние улучшится на 30-50%. Чуть более трети (31%) считает, что их бюджет станет больше на 10-30%, и еще 19% рассчитывают на прибавку до 10%.

В то же время, согласно результатам исследования, 28% от общего числа тех, кто рассчитывает на рост благосостояния, полагаются на подработку. Повышения доходов в два раза и больше ожидают 14 и 9% респондентов соответственно. Еще 19% планируют увеличитьот допработы на 30-50%. 38% респондентов надеются, что их доход станет больше на 10-30%, тогда как каждый пятый (20%) рассчитывает на прибавку до 10%.

При этом женщины более оптимистичны в вопросе роста доходов, следует из результатов опроса. Среди тех, кто выбрал вариант ответа "я жду повышения за счет основной работы", 59% женщин. Также они активнее настроены на получение дополнительного дохода за счет подработки - об этом сообщили 58% респонденток. В опросе приняли участие более 4 тыс. человек из всех регионов страны.

Несмотря на то что 2022 год выдался непростым для экономики, сейчас наблюдается рост зарплат во многих сферах - это сказывается на уверенности россиян по поводу их финансового состояния в 2023 году, отметил заместитель генерального директора "Работа.ру" Александр Ветерков.

При этом средние зарплатные предложения работодателей увеличиваются, отметили в SuperJob. По данным сервиса на ноябрь 2022-го, наибольший годовой прирост зафиксирован в сферах IТ (+17,2%), строительства (+14,5%), кадров (+12,8%), промышленности (+12%), банковского дела (+12%), маркетинга, рекламы и PR (+10,5%).

По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в следующем году вырастут на 1,6%, а реальная зарплата - на 2,6%. По итогам 2022 года в ведомстве прогнозируют падение доходов на 2,2%, а зарплаты на 2%.