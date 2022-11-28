Умные счетчики могут установить во все новые квартиры

28 ноября. FINMARKET.RU - Правительство может обязать оборудовать умными счетчиками воды, газа и электроэнергии все строящиеся многоквартирные дома в стране, пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся с концепцией цифровизации многоквартирных домов. Для этого предлагается создать единую номенклатуру устройств, ввести обязательство для застройщиков устанавливать приборы, а также создать приложение для граждан по управлению ими. У застройщиков уже есть свои системы, но в случае введения регулирования они готовы перейти на единую номенклатуру. Эксперты же считают, что решение по установке устройств должно оставаться за гражданами, поскольку расходы в любом случае лягут на их плечи.

Зачастую, внедряя цифровые решения, застройщик не учитывает, сможет ли УК их эксплуатировать и будет ли это удобно жильцам, отметили в "Лаборатории цифровизации жилья": "По нашим расчетам, потенциал рынка цифровизации МКД составит до 830 млрд руб. к 2030 году". В компании считают, что граждане получат определенную выгоду от единых правил, поскольку "цифровизация данных по учету ресурсов и сервисов позволит регламентировать ежемесячные коммунальные платежи".

Документ разработала АНО "Умный многоквартирный дом" (учреждена летом, объединяет девелоперов, операторов связи и производителей электроники).