Банкам могут запретить брать комиссию за кредстраховки в свою пользу

28 ноября. FINMARKET.RU - Банк России поддерживает идею о запрете на взимание комиссий банками за подключение заемщиков к договорам коллективного страхования при кредитовании, поскольку в этом случае те действуют в собственных интересах. Об этом "Известиям" рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Проблема завышенных комиссий банков при подключении заемщиков к договорам коллективного страхования при кредитовании обсуждалась 21 ноября на экспертном советепо защите прав потребителей финуслуг. Тему затронула Служба финуполномоченного, которая представила ряд мер, основанных на анализе обращений граждан, по устранению недобросовестных практик в этом сегменте, рассказали несколько участников ЭС и подтвердили в пресс-службе финуполномоченного. Как предлагают в службе финомбудсмена, необходимо нормативно разрешить вопрос, законно ли взимается комиссия, установить ее предельный размер.

Аксаков сообщил, что ЦБ поддерживает предложения по внесению изменений в законодательство, чтобы при подключении заемщика к договорам коллективного страхования исключить взимание кредитором комиссии. "Ведь в указанном случае он действует исключительно в собственных интересах, и при этом не создается отдельное имущественное благо для заемщика", - уточнил он.

Пресс-служба Центробанка сообщила, что регулятор продолжает работу, направленную на повышение защиты прав заемщиков, которых при заключении кредитного договора подключают к договорам коллективного страхования:

"Мы считаем целесообразным внесение дополнений в закон о потребительском кредите, реализация которых поможет решить проблему высоких комиссий в этих случаях. Сейчас эти предложения находятся в стадии обсуждения", - ответили в ЦБ за запрос "Известий".

Как пояснили "Известиям" в пресс-службе финуполномоченного, кредитное страхование продолжает вызывать множество вопросов. Так, в прошлом году на него приходилось почти 50% обращений потребителей, за 9 месяцев этого года - 27,5%. Но это можно объяснить тем, что в этом году произошло снижение активности на рынке потребкредитования.

В пресс-службе финуполномоченного "Известиям" подтвердили, что в обращениях потребителей в ряде случаев за подключение к программам кредитного страхования на страховую премию приходится всего лишь 5-20% от общей суммы, а остальное идет на вознаграждение банку.