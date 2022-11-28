Криптосообщество раскритиковало новый законопроект о майнинге

28 ноября. FINMARKET.RU - Индустрия блокчейна и криптовалют выступила с резкой критикой нового законопроекта о майнинге, пишут "Ведомости". Уже сформировавшаяся отрасль не нуждается в излишнем регулировании и участии Банка России, говорится в письме Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ), которое она направила 25 ноября в Госдуму главе комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову (фракция "Справедливая Россия – За правду"), члену комитета по информационной политике, технологиям и связи Антону Ткачеву ("Новые люди"») и заместителю председателя Госдумы Алексею Гордееву ("Единая Россия"). На дкумент ссылаются "Ведомости", его подлинность подтвердил исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников. По его словам, законодательство в таком виде «нанесет России непоправимый вред».

17 ноября группа депутатов от разных фракций во главе с Аксаковым внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) – законопроект описывает регулирование майнинга в России. Он дает определения этому виду деятельности, майнинг-пулу (добыча криптовалюты несколькими майнерами), вводит запрет рекламы и предложения криптовалют, а также услуг по их выпуску на территории страны.

Требования к майнерам и пулам будет устанавливать правительство по согласованию с ЦБ, следует из документа. Контролировать эту деятельность будет орган, уполномоченный кабмином.

Продавать добытую цифровую валюту можно будет в основном на зарубежных площадках, а на российских – только в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Майнеры обязаны будут отчитываться о добытой криптовалюте в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством.

Минфин с начала года разрабатывал законопроект, который должен был легализовать рынок криптовалют в России и установить правила их оборота, круг участников и узаконить существование бирж и обменников. Версию ведомства в РАКИБ считают более прогрессивной, следует из письма. Но законопроект так и не увидел свет и не был внесен в Госдуму. Предложения, около года разрабатывавшиеся специально созданным экспертным советом при рабочей группе по цифровой экономике, также

Необходимости в излишнем регулировании майнинга нет, считают в РАКИБ. Достаточно будет разъяснений компетентных органов: Минэкономразвития в отношении ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и Минфина по заполнению деклараций в отношении дохода и прибыли от майнинга. "Дополнительные искусственные нормы, не отражающие сути регулируемых процессов, не помогут развитию бизнеса", – отмечается в письме.

Также в ассоциации уверены, что ЦБ не может выступать регулятором майнинга. Более того, под контролем Банка России и Росфинмониторинга нужно разрешить оборот криптовалюты и ее рекламу (против хождения криптовалюты на территории России выступает ЦБ). Запрет на распространение рекламной информации о криптовалюте, по мнению РАКИБ, является прямым нарушением конституционных прав граждан.

Ассоциация поддерживает создание ЭПР и инфраструктуры для оборота криптовалют.