"Газпром" законсервирует оборудование "Северных потоков"

28 ноября. FINMARKET.RU - "Газпром" намерен законсервировать оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская", нагнетавших газ в систему газопроводов "Северный поток", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. Оба трубопровода были взорваны и сейчас не работают. Аналитики называют решение закономерным: сроки восстановления газопроводов сейчас назвать сложно, а перенос оборудования на другие компрессорные станции невозможен.

После консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки «Газпром» не планирует, говорит один из собеседников “Ъ”. При необходимости оно сможет быть введено в работу в короткие сроки, добавляет он.

Обе нитки системы "Северный поток" и одна из ниток параллельно проложенного «"Северного потока-2", предположительно, подверглись диверсионным атакам 26 сентября. В результате крупные сегменты трубопроводов на дне Балтийского моря были выведены из строя. Вторая нитка "Северного потока-2" остается неповрежденной и в теории может подавать газ.