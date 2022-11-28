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28 ноября 2022 года 09:13
Льготную ипотеку стоит продлить - Минстрой
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
28 ноября. FINMARKET.RU - Санкции и мобилизация вынудили Минфин сократить целевой показатель программы "Льготная ипотека" по покупке жилья в новостройках — ожидаемое число граждан, взявших такие кредиты в 2020–2022 годах, предлагается снизить с 960 тыс. до 933 тыс., пишет "Коммерсантъ". Общая сумма льготных кредитов при этом не меняется — 3,6 трлн руб., что означает рост "среднего чека" по таким займам. Одновременно для стимулирования спроса предлагается расширить эту программу (в случае если она будет продлена за пределы 2022 года), а также семейную, дальневосточную и ИТ-ипотеку — за счет сделок по покупке жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов. Пока такой способ приобретения квартир через коллективные инвестиции не особо популярен — поправки могут простимулировать его применение. За январь – октябрь в России ввели в строй рекордный объем нового жилья, и сейчас на рынке баланс спроса и предложения. Чтобы ситуация не менялась, Минстрой выступает за продление льготной ипотеки на новостройки в 2023 году, заявил в интервью "Известиям" замглавы ведомства Никита Стасишин. По его словам, в министерстве планируют включить в программу меблировку квартир и уже готовят такой законопроект. Также Никита Стасишин подчеркнул, что вопрос нехватки рабочей силы для строительства жилья сегодня решен. Рынок же съемного жилья ведомство планирует вывести из «серой» зоны — в 2023 году Минстрой вернется к вопросу создания государственной информационной системы, в которой будут регистрировать договоры аренды.
Опубликовано Финмаркет
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