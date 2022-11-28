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28 ноября 2022 года 08:34
Не надо считать Азию "тихой гаванью" от углеродного налога ЕС
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Zuma\TASS
28 ноября. FINMARKET.RU - Глобальный тренд на переход к низкоуглеродной экономике сохраняется, заявила газете "Ведомости" директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Наталья Стапран. Это неизбежное будущее и необходимо адекватно встраиваться в климатические процессы на этапе формирования правил игры, уверена она. Хотя санкционная политика заставляет страны Евросоюза корректировать планы по декарбонизации экономики, они просят не увязывать ситуационный возврат к углю с их климатическими целями и по-прежнему настаивают на том, что амбиции по отказу от углеводородов должны расти, продолжила чиновник. "Закрытие от России европейского рынка совершенно не значит, что российская экономика прекратит движение в сторону декарбонизации. Напротив, сейчас крайне важно расширять направления этого движения и активизировать сотрудничество с восточными партнерами, которые выступают полноценными участниками международного климатического диалога", - полагает Стапран.
Опубликовано Финмаркет
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