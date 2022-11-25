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25 ноября 2022 года 10:30
ЦБ РФ пересматривает пакет регуляторных послаблений
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Петр Ковалев/ТАСС
25 ноября. FINMARKET.RU - В самом начале кризиса ЦБ оперативно ввел масштабный пакет регуляторных послаблений, в первую очередь был зафиксирован валютный курс и стоимость ценных бумаг, также предоставлена отсрочка по формированию резервов, сообщил в интервью "Коммерсанту" глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. По его словам, фиксацию валютных курсов и стоимости ценных бумаг можно не продлять, по послаблениям по формированию резервов рассматривается возможность продления на год с поэтапной отменой, как во время пандемии. "Также продлим послабления по нормативу краткосрочной ликвидности, который применяется для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Параллельно разрабатываем более адаптированный для российской специфики норматив краткосрочной ликвидности, который хотим распространить на все банки, пересмотрев действующую систему регулирования ликвидности. Но он вступит в действие не раньше 2024 года, возможно, поэтапно", - отметил Данилов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ЦБ, банки, послабления
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