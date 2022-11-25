Минфин представил новый вариант льготной ипотеки на вторичное жилье

25 ноября. FINMARKET.RU -представил новый вариант распространения льготной ипотеки на вторичное жилье. Так, министерство предлагает скорректировать некоторые правила целого ряда льготных ипотечных программ, пишет "Российская газета"

В частности, предлагается разрешить в некоторых случаях покупать с помощью льготной "Семейной ипотеки" готовое жилье на вторичном рынке. Должны соблюдаться два условия - во-первых, семья воспитывает ребенка-инвалида, во-вторых, в данном регионе не строятся многоквартирные жилые дома.

Новым проектом документа вводятся послабления для тех, кто воспользовался льготной ипотекой на новостройки для строительства своего дома "хозспособом" или "Дальневосточной ипотекой", но попал под частичную мобилизацию или стал участником специальной военной операции.

Кроме того, предусмотрено распространение программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Льготная ипотека", "ИТ-ипотека" на граждан, приобретающих жилые помещения у управляющих компаний закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Такое расширение цели кредитования предусматривается при условии, если жилые помещения входят в состав имущества ЗПИФ и если управляющими компаниями данных фондов было получено разрешение на строительство объекта и в последующем разрешение на ввод его в эксплуатацию.

Минфин предлагает ожидаемый эффект от программы льготной ипотеки. Если ранее предполагалось, что благодаря выделенным из бюджета суммам кредиты по программе льготной ипотеки на новостройки получат не менее 960 тыс. россиян, то теперь планка понижена до 933 тыс. "Снижение показателя связано с причинами экономического и политического характера, а именно с негативными последствиями ограничительных мер в отношении Российской Федерации, предпринятых зарубежными государствами, а также в результате принятия решений по частичной мобилизации", - указывается в пояснительной записке к документу.