ЦБ назвал признаки манипуляций через Telegram-каналы

25 ноября. FINMARKET.RU - Банк России в ходе мониторинга биржевых торгов все чаще выявляет публикации в социальных сетях и мессенджерах, связанные с манипулированием рынком ценных бумаг методом pump and dump - накачки цены с последующим сбросом активов уже по завышенной стоимости, пишут "Ведомости". Как правило, организаторы схемы используют крупные Telegram-каналы, посвященные финансовой тематике, где сначала раскручивают какую-либо бумагу, разгоняя ее цену на бирже, а потом резко сбрасывают актив по завышенной стоимости, фиксируя прибыль. Инвесторы избавиться от бумаги по высокой цене успевают далеко не всегда и в итоге несут убытки. В таких каналах частных инвесторов призывают действовать сообща, чтобы "двинуть" цену, и координируют такие действия. Помимо побуждения инвесторов к действию и их координации, организаторы схемы могут публиковать искаженную информацию и анонимную аналитику.

Банк России на своем сайте сообщает , что в ходе мониторинга организованных торгов выявляет публикации в отношении эмитентов или их ценных бумаг в социальных сетях и мессенджерах, направленные на реализацию стратегии pump and dump. Регулятор считает такую практику недобросовестной.

"Как правило, организаторы подобного вида pump and dump используют какой-либо Telegram-канал, посвященный финансовой тематике, с большим количеством подписчиков. На таком ресурсе публикуются сообщения, призванные мотивировать подписчиков на единовременное совершение однонаправленных операций с определенной ценной бумагой на организованных торгах", - говорится в сообщении регулятора..

В некоторых случаях сообщения содержат откровенные призывы организаторов к реализации стратегии pump and dump на торгах конкретной ценной бумагой с последующей координацией действий подписчиков на организованных торгах.

Как указывает ЦБ, "зачастую сообщения на таких ресурсах преподносятся как аналитика в отношении определенного эмитента или прогноз будущей стоимости ценной бумаги компании". При этом организаторы вводят в заблуждение подписчиков, смешивая достоверные сведения c некорректной, неполной информацией и неподтвержденными фактами. Кроме того, авторы постов используют визуальные эффекты и другие инструменты структурирования текста, которые являются наиболее успешными в маркетинге.

Регулятор также предупреждает, что может использоваться и другой вариант. Подписчиков каналов вовлекают в стратегию pump and dump, продавая им инвестидеи. Затем их публикуют в открытой части ресурса. Такие публикации побуждают подписчиков открытой части канала совершать однонаправленные операции на организованных торгах. За счет таких действий достигается конъюнктура рынка, которая позволяет платным подписчикам успешно воспользоваться приобретенной инвестидеей.

"Организаторы таких схем извлекают прибыль, используя предсказуемое движение цены на организованных торгах вследствие дисбаланса спроса и предложения на рынке из-за однонаправленных операций подписчиков. При этом краткосрочность такого эффекта несет убытки для подписчиков, не успевших закрыть позицию до возвращения цены на прежние уровни", - пишет ЦБ

Перед публикацией в отношении определенного эмитента нередко наблюдается увеличение объема торгов по его акциям, вызванное торговой активностью организаторов pump and dump. При этом публикации в отношении эмитента могут осуществляться в течение нескольких дней, поддерживая интерес к акциям, и содержать необходимый для получения такими лицами прибыли негативный или позитивный посыл. После появления ажиотажа на покупку/продажу со стороны подписчиков организаторы схемы совершают сделки по продаже/покупке акций для извлечения прибыли на краткосрочном движении цены.

Банк России напоминает, что "участие в подобных схемах может расцениваться как осуществление операций по предварительному соглашению, в том числе с целью введения в заблуждение относительно истинного характера ценообразования, и квалифицироваться как манипулирование рынком". При этом регулятор обращает внимание частных инвесторов на "необходимость критически оценивать информацию, которую они используют при принятии торговых решений, а также рекомендует воздерживаться от участия в подобных скоординированных действиях на организованных торгах, которые могут привести к нарушению действующего законодательства Российской Федерации и повлечь для участника подобной схемы ответственность за манипулирование рынком".

Кроме того, участие частных инвесторов в таких схемах, как правило, оборачивается для них потерей вложенных средств.