В России растет спрос на автомастерские

25 ноября. FINMARKET.RU - В России у инвесторов начинает пользоваться все большей популярностью бизнес, связанный с авторемонтами и сервисом. Это происходит на фоне увеличения спроса на услуги независимых станций техобслуживания (СТО), которые, например, все чаще выбирают клиенты страховщиков, пишет "Коммерсант"

Как подсчитали в "Авито", с начала годана покупку автосервисов и автомастерских ввырос в 5 раз. Наиболее высокие темпы в январе-октябре наблюдаются в Екатеринбурге (в 14 раз), Краснодаре (в 17 раз), Казани, Перми, Саратове и Красноярске (в 10 раз). Активно искали предложения по продаже готового автосервисного бизнеса и в Санкт-Петербурге (рост в 9,6 раза), Тюмени и Ижевске (в 9 раз), Новосибирске (в 8,5 раза).

Предложение же объектов, связанных с обслуживанием и ремонтом автомобилей, в среднем выросло вдвое.

В "Автостате" оценивали, что в 2022 году владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться к официальным дилерам: так поступали 77,3% опрошенных автовладельцев против 87,1% по данным предыдущего опроса в 2018 году. Тогда как к помощи независимых СТО они стали прибегать чаще: 11% и 6,8% соответственно.