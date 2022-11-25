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25 ноября 2022 года 09:06
В России растет спрос на автомастерские
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Владимир Смирнов/ТАСС
25 ноября. FINMARKET.RU - В России у инвесторов начинает пользоваться все большей популярностью бизнес, связанный с авторемонтами и сервисом. Это происходит на фоне увеличения спроса на услуги независимых станций техобслуживания (СТО), которые, например, все чаще выбирают клиенты страховщиков, пишет "Коммерсант". Как подсчитали в "Авито", с начала года спрос на покупку автосервисов и автомастерских в РФ вырос в 5 раз. Наиболее высокие темпы в январе-октябре наблюдаются в Екатеринбурге (в 14 раз), Краснодаре (в 17 раз), Казани, Перми, Саратове и Красноярске (в 10 раз). Активно искали предложения по продаже готового автосервисного бизнеса и в Санкт-Петербурге (рост в 9,6 раза), Тюмени и Ижевске (в 9 раз), Новосибирске (в 8,5 раза). Предложение же объектов, связанных с обслуживанием и ремонтом автомобилей, в среднем выросло вдвое. В "Автостате" оценивали, что в 2022 году владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться к официальным дилерам: так поступали 77,3% опрошенных автовладельцев против 87,1% по данным предыдущего опроса в 2018 году. Тогда как к помощи независимых СТО они стали прибегать чаще: 11% и 6,8% соответственно.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, автомастерские, спрос
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