Бизнесу хотят запретить собирать деньги на капремонт

25 ноября. FINMARKET.RU - В России предложили запретить коммерческим структурам, то есть управляющим компаниям, управлять спецсчетами, на которые собираютна. С такой идеей выступили в общественном совете при Минстрое. Структура направила в ведомство соответствующий законопроект, пишут "Известия"

Речь об изменении только одного из механизмов сбора средств на капремонт - помимо индивидуальных спецсчетов для каждого дома деньги могут собирать в "общий котел" региональных операторов (куда попадают средства от жильцов многих домов, и здания ремонтируют по очереди). Как именно это делать, решают при голосовании собственников квартир. Примерно каждый 10-й дом в стране пользуется спецсчетом.

Авторы законопроекта считают, что предложенная ими мера позволит бороться с мошенничеством при капремонте. Некоторые управляющие компании (УК) фактически воруют со спецсчетов деньги, сказали "Известиям" эксперты общественного совета при Минстрое.

Если предложенный законопроект примут, домам, спецсчета которых контролируют УК, придется сменить их на регоператоров или организовать ТСЖ, пояснила руководитель жилищного сектора направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. При переходе к регоператору есть вероятность, что дом откажется от спецсчета и вступит в "общий котел".

Сегодня дома, деньги со спецсчетов которых потрачены, а капремонт там так и не провели, переходят в "общий котел" рассказала исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР), руководитель рабочей группы общественного совета при Минстрое Анна Мамонова. По ее словам, также туда переходят дома со спецсчетами, где жильцы не оплачивают и половины суммы из квитанций за капремонт. И те, и другие серьезно нарушают уже сформированные планы регионального оператора, претендуя на накопления "общего котла", подчеркнула Анна Мамонова.