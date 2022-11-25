Минтруд: квалифицированные кадры для ОПК нужно стимулировать финансово

25 ноября. FINMARKET.RU - Минтруд предложил оказывать финансовую поддержку работодателю на выплату заработной платы сотрудникам, которые переезжают из других субъектов для трудоустройства в организациях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Размер компенсации составит 262 188 руб. на одного человека в год. Это следует из поправок в проект постановления правительства о господдержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан, пишут "Ведомости"

Выплаты будут осуществляться ежеквартально по 65 547 руб. по факту отработанного времени, что "значительно сокращает риск злоупотребления со стороны граждан", говорится в пояснительной записке. Первые средства на компенсацию поступят в 2023 г. Месячная сумма выплаты рассчитана как произведение трех минимальных размеров оплаты труда, суммы страховых взносов и районного коэффициента.

На конец октября потребность предприятийв работниках составляет 3814 человек, отмечается в материалах к проекту постановления. Общий объем необходимых средств на привлечение составит около 1 млрд руб. Для финансирования этой меры поддержки Минтруд предлагает использовать остатки средств на счетах Фонда социального страхования за 2022 г., предусмотренных на мероприятия по стимулированию занятости отдельных категорий граждан.

Для предоставления субсидии высшие исполнительные органы субъектов должны утвердить перечни организаций, испытывающих потребность в привлечении работников, и список востребованных профессий, следует из документа. Для включения в список предприятие должно относиться к сфере ОПК из реестра Минпромторга, осуществлять деятельность на территории субъекта не менее года (за исключением случаев, когда оно участвует в гособоронзаказе), иметь штатную численность не менее 50 человек. Кроме того, предприятие не должно находиться в процессе реорганизации и участвовать в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов за счет средств федерального бюджета, а также иметь связи с иностранными физическими и юридическими лицами.