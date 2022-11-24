Около 15% старых домов будут оснащены цифровыми сервисами

24 ноября. FINMARKET.RU - К 2030 году около 15% давно построенных домов (не новостроек) могут быть оснащены цифровыми сервисами. О том, как будет развиватьсястарых зданий, "Российской газете" рассказали эксперты.

Многоквартирныес отдельными элементами цифровых инженерных систем начали вводиться в эксплуатацию примерно с 2011 года, говорят эксперты "Лаборатории цифровизации жилья".

Сейчас в России как минимум 20% домов строятся уже с внедрением цифровых решений. Однако установка цифровых сервисов в уже существующих домах - более сложный случай, поскольку их стоимость нельзя включить в цену метра.

Разовый платеж, по оценкам экспертов, может составить 30-50 тысяч рублей с квартиры, а ежемесячные платежи на первом этапе внедрения "цифры" увеличатся. Жители должны согласовать оплату установки оборудования и "софта" на общем собрании собственников, при этом у всех разное финансовое состояние и потребности.

Цифровизация вторичного жилья включает минимальный набор систем и сервисов. Среди них набор устройств интернета вещей (IoT) для эксплуатации дома: счетчики; системы контроля доступа, домофония, камеры (внутри общих помещений или у входа в подъезд и на территорию), элементы цифровой управляющей компании, позволяющие реализовать интеграцию с этими устройствами и мобильное приложение жителя.

Потенциал рынка цифровизации - весь существующий жилой фонд, а это около 2 млрд кв. м жилья в многоквартирных домах. Но даже при минимальном наборе устройств такие дома могут быть цифровизованы только при наличии масштабируемых решений, их набор должен быть стандартизирован, а стоимость - минимальна. Первые цифровые дома с масштабируемыми решениями появятся примерно к 2025 году, а заметные темпы цифровизации "старого фонда" - приблизительно с 2027 года. К 2030 году около 15% существующего жилого фонда может быть оснащено минимальным набором цифровых сервисов для эксплуатации.

Стоимость установки минимально необходимого набора устройств составит около 400 рублей за кв. м общей площади. Потенциал рынка цифровизации в сегменте инсталлирования составит около 50 млрд рублей.