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24 ноября 2022 года 09:33
Мошенники украли у клиентов банков почти 4 млрд руб.
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dpa/ТАСС
24 ноября. FINMARKET.RU - Финансовые мошенники восстановили свою активность в июле-сентябре после затишья в первые месяцы спецоперации, пишут "Ведомости". Всего за 3-й квартал мошенники похитили у клиентов банков почти 4 млрд рублей, что на 39,5% больше показателя 2-го квартала. По итогам прошлого года и с начала 2022 года доля социальной инженерии как основного способа хищений снижалась. Но в июле-сентябре доля хищений этим способом резко выросла до 54,1% против 44,8% кварталом ранее. ЦБ связывает это с увеличением количества киберпреступлений при онлайн-покупках: мошенники стали чаще создавать поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов, говорится в обзоре регулятора. Традиционно больше всего крадут через мобильный банкинг: так удалось похитить в 3-м квартале 2,7 млрд рублей, из которых 75% - методом социнженерии. Банки вернули своим клиентам лишь 1% (27 млн рублей) - это больше, чем кварталом ранее. О том, что в третьем квартале, по данным ЦБ, мошенники украли рекордные объемы средств со счетов клиентов банков, пишет и "Коммерсантъ". Значительная доля хищений проведена через сервисы дистанционного банковского обслуживания. При этом число номеров мобильных телефонов, с которых мошенники звонят россиянам, выросло более чем в 30 раз. Участники рынка кибербезопасности подтверждают активизацию мошенничеств. Эксперты считают, что роль в этом сыграли стресс в период мобилизации, продолжающаяся цифровизация услуг и пресечение вывода средств другими путями, в частности системами защиты. Причем к концу года ситуация может дополнительно ухудшиться, а готовящиеся законодательные меры вряд ли помогут.
Опубликовано Финмаркет
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