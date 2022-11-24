Треть расходов бюджета придется на 4-й квартал

24 ноября. FINMARKET.RU - Траты из федерального бюджета в 4-м квартале 2022 года составят 9,3 трлн рублей, или 32,1% от их общего объема, рассказали "Известиям" в пресс-службе Счетной палаты. При этом в 1-м квартале уровень исполнения расходов составил 5,8 трлн рублей, во 2-м - 6,7 трлн, в 3-м - 7,1 трлн.

Как показывают цифры, распределение бюджетных расходов в течение года неравномерное. На это влияет ряд факторов, в том числе длительность подготовки и проведения конкурсных процедур, разработки проектно-сметной документации и получения положительных заключений государственной экспертизы, отметили в Счетной палате. Позднее заключение контрактов на выполнение работ, их завершение и оплата в IV квартале также обеспечивают рост затрат в конце года. Кроме того, в последние месяцы принимаются нормативные правовые акты, которые регулируют правила предоставления бюджетных денег, заключаются соглашения о субсидиях юрлицам и межбюджетных трансфертах регионам. Еще одной причиной увеличения объема расходов в октябре-декабреназывает невыполнение графиков работ подрядными организациями.

В целом за последние годы доля расходов в IV квартале по отношению к их общему объему увеличилась с 30,4% до 34,2%, последний показатель был зафиксирован в 2021-м, подчеркнули в Счетной палате. Эта тенденция связана с ростом размера бюджетных трат, пояснили там. По данным контрольного органа, в период с 2015 по 2021 год общий объем исполнения расходов стал больше на 9,1 трлн рублей, или в 1,6 раза, в том числе за IV квартал - на 3,7 трлн, или в 1,8 раза.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин неоднократно критиковал неравномерное использование средств в течение года.

Ежегодно самый высокий уровень исполнения расходов федерального бюджета традиционно приходится на 4-й квартал, а именно на декабрь, подтвердили "Известиям" в пресс-службе Минфина.

Эксперты в тратах накануне Нового года видят серьезную проблему, поскольку создаются риски того, чтоне будет исполнен. Сезонность расходов и квартального дефицита казны уже учтена в прогнозе инфляции, сообщили в Центробанке.