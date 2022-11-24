Минтруд проинформирует о праве на выплаты из пенсионных накоплений

Минтруд хочет повысить информированность россиян о своих пенсионных правах. Министерство подготовило поправки в закон "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений", которыми предлагает наделить объединенный Социальный фонд обязанностью по информированию граждан о состоянии их накопительных пенсионных счетов и правах на выплаты.

Речь идет о застрахованных лицах, которые формировали свои пенсионные накопления до 2014 г. в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), пишут "Ведомости"

Сейчас значительная часть граждан не обращаются за выплатами или обращаются с задержкой, так как не знают о наступлении соответствующих оснований, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Для информирования Минтруд предлагает использовать Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере – внедрение витрины взаимодействия с гражданами в автоматическом режиме планируется запустить в апреле – июне 2024 г., говорится в пояснительной записке. Предполагается, что платформа станет единым центром, через который можно будет узнать информацию по вопросам соцзащиты и получить господдержку.

Соцфонд начнет информировать мужчин старше 45 лет и женщин старше 40 лет один раз в три года начиная с июля 2024 г., следует из текста законопроекта. Это должно устранить неравенство прав застрахованных лиц, формирующих средства в Соцфонде (сейчас в ПФР) и в НПФ, говорится в пояснительной записке.

Получить накопления, на которые с 2002 по 2014 г. работодатели отчисляли 6% от страховых взносов, могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет (срок выхода на пенсию до реформы 2019 г.). При этом речь идет только о гражданах моложе 1967 года рождения, у россиян 1966 года рождения и старше формирование пенсионных накоплений может происходить только за счет добровольных взносов. Пенсионные накопления формируются также у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года, если с 2002 по 2004 г. (позже отчисления были прекращены) работодатели уплачивали в их пользу страховые взносы на накопительную часть трудовой

Выплата может быть единовременной, если человек не получил право на накопительную пенсию, а также если размер накоплений составляет менее 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости. При страховом стаже и величине пенсионных коэффициентов, достаточных для назначения страховой пенсии по старости, гражданин может распределить сумму на определенный срок по собственному усмотрению, но не менее чем на 10 лет. Выплата назначается ежемесячно и пожизненно (в 2022 г. сумма рассчитывается как средний по отношению к 264 месяцам после выхода на пенсию объем накоплений), если в 2014–2015 гг. гражданин выбрал этот вариант пенсионного обеспечения.