Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%, после падения на 3,1% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 3,5%. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 0,1%

23 ноября. FINMARKET.RU - В октябре 2022 года промышленное производство в РФ снизилось на 2,6% по сравнению с октябрем 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В сентябре 2022 года снижение показателя составляло 3,1%, в августе - 0,1%, в июле - 0,5%, в июне и мае - 2,4%.

По сравнению с сентябрем текущего годав октябре выросло на 5,3%.

В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 0,1%.

С исключением сезонного и календарного факторов в октябре 2022 года, по оценке Росстата, промышленность выросла по сравнению с сентябрем на 0,7% после сокращения на 0,5% месяцем ранее.

Данные по промышленности в октябре 2022 года оказались сильнее прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, предусматривал снижение промпроизводства на 3,5% в годовом выражении.

По итогам 2022 года эксперты прогнозируют спад промышленности на 1,4% (прогноз не изменился по сравнению с опросом месячной давности), в 2023 году - продолжение снижения на 1,6%.

Минэкономразвития ожидает спад промпроизводства в РФ в 2022 году на уровне 1,8%, в 2023 г. - снижение на 1,3%, следует из прогноза ведомства, внесенного в составе бюджетного пакета в Госдуму. Рост промпроизводства в РФ прогнозируется начиная с 2024 года - на 2,2%, в 2025 году - на 2,3%.

В октябре 2022 года все четыре сектора промышленного производства показали снижение объемов производства в сравнении с октябрем 2021 года, отмечает

Добыча полезных ископаемых снизилась по сравнению с октябрем 2021 года на 2,7%, обрабатывающие отрасли - на 2,4%, энергетический сектор - на 2,4%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 7,4%.

В сырьевом секторе в октябре 2022 года объемы добычи нефти и газа сократились по сравнению с октябрем 2021 года на 3,4%, добыча угля - на 3,3%, добыча металлических руд - на 7,0%.

Среди обрабатывающих производств наибольшее снижение показали отрасли, связанные с выпуском автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 45,2% к октябрю 2021 года. Одновременно рост на 18,3% к октябрю 2021 года показало производство компьютеров, электронных и оптических изделий.

Энергетический сектор, включая услуги тепло- и газоснабжения, снизил объемы генерации электроэнергии на 1,4% по сравнению с октябрем 2021 года и выработки пара на 6,5% к октябрю 2021 года.

По сравнению с сентябрем 2022 года три сектора, учитываемых при расчете индекса промышленного производства, показали положительную динамику. В наибольшей степени увеличились объемы выпуска в энергетическом секторе - 21,2%. Это связано с началом отопительного сезона (выработка пара и горячей воды выросла на 69,4% по сравнению с сентябрем 2022 года).

- производство компьютеров и их комплектующих, а также компьютерной периферии, электронных и оптических изделий - (+18,3%);

- производство одежды - (+11,9%);

- производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - (+4,7)%.

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (-45,2%);

- обработка древесины - (-19,7%);

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - (-8,5%);

- производство текстильных изделий - (-9,5%);

- производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (-8,3%);

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.), - (-6,6%);

- химиндустрия - (-6,6%) и производство резиновых и пластмассовых изделий - (-2,1%);

- ремонт и монтаж машин и оборудования - (-5,6%);

- производство прочей неметаллической минеральной продукции - (-5,5%);

- металлургическое производство - (-2,4%).

Выпуск продуктов питания в октябре 2022 года вырос на 0,4% по сравнению с октябрем 2021 года, и на 5,0% по сравнению с сентябрем 2022 года. В целом за десять месяцев 2022 года производство продовольственных товаров выросло на 0,4% по сравнению с январем-октябрем 2021 года.

Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 441,2 тыс. т. Это меньше, чем в октябре 2021 года, на 2,4%, но больше, чем в сентябре 2022 года, на 0,9%. За десять месяцев 2022 года выпущено 4,2 млн т хлебобулочных изделий недлительного хранения, что на 2,7% меньше, чем за январь-октябрь 2021 года.

Риса произведено 57,1 тыс. т, что на 2,6% меньше, чем в октябре 2021 года, но на 65,1% больше, чем в сентябре 2022 года. За десять месяцев 2022 года производство риса выросло на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 430,2 тыс. т.

Гречки - 59,9 тыс. т, что на 20,2% больше, чем в октябре 2021 года, и на 56,1% больше, чем в сентябре 2022 года. За десять месяцев 2022 года производство гречки выросло по сравнению с январем-октябрем 2021 года на 16,6%, составив 390,3 тыс. т.

Выросло производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, снизилось производство сахара, шоколада и кондитерских изделий.

В октябре 2022 года произведено 490,3 тыс. т молока, что больше, чем в октябре 2021 года и в сентябре 2022 года, на 1,8% и 4,2% соответственно. За десять месяцев 2022 года производство молока выросло на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 4,8 млн т.

Сливочного масла произведено 26,7 тыс. т, что больше, чем в октябре 2021 года, на 12,5%, но меньше, чем в сентябре 2022 года, на 3,0%. За десять месяцев 2022 года производство сливочного масла выросло по сравнению с январем-октябрем 2021 года на 11,7%, составив 264,1 тыс. т.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в октябре 2022 года произведено 289,3 тыс. т, что больше, чем в октябре 2021 года и в сентябре 2022 года, на 6,0% и на 2,3% соответственно. Производство за десять месяцев 2022 года выросло по сравнению с январем-октябрем 2021 года на 7,1%, составив 2,75 млн т.

Рыбного филе свежего или охлажденного в октябре 2022 года выпущено 385,9 т, что на 24,9% больше, чем в октябре 2021 года, но на 5,1% меньше, чем в сентябре 2022 года. Рост производства рыбного филе за десять месяцев 2022 года по сравнению с январем-октябрем 2021 года составил 23,5%.

Филе рыбного мороженого произведено 13,4 тыс. т, что ниже показателей октября 2021 года и сентября 2022 года, на 20,1% и 10,6% соответственно. За десять месяцев 2022 года производство мороженого рыбного филе выросло по сравнению с январем-октябрем 2021 года на 18,7%.

По данным Росалкогольрегулирования, в октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось производство водки на 0,7%, составив 8,8 млн декалитров, вин игристых и шампанских - на 23,0% до 2,3 млн декалитров, вин - на 27,8% до 3,1 млн декалитров.