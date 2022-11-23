Онлайн-продажи спиртного запустят с ноября 2023 года

23 ноября. FINMARKET.RU - Эксперимент по онлайн- продаже отечественного вина запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года, он продлится до 31 июля 2026 г. Об этом сказано в законопроекте правительства, который проходит завершающие стадии согласования перед внесением в Госдуму, пишут "Известия"

Речь идет об эксперименте по торговле в Сети тихими, игристыми и креплеными напитками. Покупатели из Москвы и области смогут сделать заказ на сайте "Почты России". После того как компания зарегистрирует его, пройдет не менее 24 часов, прежде чем почта приступит к доставке.

Как отметили в Минфине, эксперимент по онлайн- продаже напитков через сайт "Почты России" поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции. Кроме того, эксперимент позволит правительству оценить, как работают предложенные механизмы контроля онлайн-продаж.

Согласно законопроекту, чтобы получить покупку, граждане должны подтвердить свой возраст.

В Минпромторге поддерживают легальные продажи алкогольной продукции дистанционным способом, в том числе в виде указанного эксперимента, поэтому министерство согласовало представленные документы, Как считают в Минпромторге, такой эксперимент может сократить объемы контрафактной и фальсифицированной продукции в Сети.