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23 ноября 2022 года 10:20
На модернизацию ЖКХ трубники просят из ФНБ 600 млрд руб.
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Владимир Смирнов/ТАСС
23 ноября. FINMARKET.RU - Фонд развития трубной промышленности (ФРТП, лобби трубной отрасли) предлагает расширить программу финансирования модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ) на 600 млрд руб. для поддержки спроса на трубы в России. Об этом заявил директор ФРТП Александр Семенчишин на совещании координационного совета металлургической промышленности при Минпромторге 9 ноября. Фонд также предлагает продлить действие программы до 2026 г. (сейчас она действует до конца 2023 г.), пишут "Ведомости". По словам Семенчишина, ФРТП направил соответствующее предложение в правительство. Оно было поддержано Минпромторгом, добавил он. Правительство одобрило программу финансирования строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры в регионах за счет средств ФНБ в конце января 2022 г. На эти цели будет направлено до 150 млрд руб. В августе правительство приняло решение ускорить привлечение средств ФНБ на модернизацию инфраструктуры ЖКХ. Согласно решению кабмина, запланированное финансирование в 150 млрд руб. будет выделено до конца 2023 г., а не до конца 2025 г., как предполагалось изначально, - 37 млрд руб. поступят в 2022 г., 113 млрд руб. - в 2023 г. Как отметил в своем выступлении глава ФРТП, спрос на трубную продукцию в сегменте ЖКХ в настоящее время снижается. Он также отметил, что в 2023 г., по оценке фонда, ожидается снижение спроса на трубы в нефтегазовом секторе, а общий спрос на трубную продукцию "вернется к уровню 2021 г.".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ФНБ, ЖКХ, модернизация, трубы
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