На модернизацию ЖКХ трубники просят из ФНБ 600 млрд руб.

23 ноября. FINMARKET.RU - Фонд развития трубной промышленности (ФРТП, лобби трубной отрасли) предлагает расширить программу финансирования модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ) на 600 млрд руб. для поддержки спроса нав России. Об этом заявил директор ФРТП Александр Семенчишин на совещании координационного совета металлургической промышленности при Минпромторге 9 ноября.

Фонд также предлагает продлить действие программы до 2026 г. (сейчас она действует до конца 2023 г.), пишут "Ведомости" . По словам Семенчишина, ФРТП направил соответствующее предложение в правительство. Оно было поддержано Минпромторгом, добавил он.

Правительство одобрило программу финансирования строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры в регионах за счет средствв конце января 2022 г. На эти цели будет направлено до 150 млрд руб. В августе правительство приняло решение ускорить привлечение средств ФНБ на модернизацию инфраструктуры. Согласно решению кабмина, запланированное финансирование в 150 млрд руб. будет выделено до конца 2023 г., а не до конца 2025 г., как предполагалось изначально, - 37 млрд руб. поступят в 2022 г., 113 млрд руб. - в 2023 г.

Как отметил в своем выступлении глава ФРТП, спрос на трубную продукцию в сегменте ЖКХ в настоящее время снижается. Он также отметил, что в 2023 г., по оценке фонда, ожидается снижение спроса на трубы в нефтегазовом секторе, а общий спрос на трубную продукцию "вернется к уровню 2021 г.".