Продажи электромобилей в России выросли на треть

23 ноября. FINMARKET.RU -электромобилей в России выросли на 34%. И это при общем падении авторынка на 60%, пишет "Российская газета"

Впрочем всего с начала года было продано всего 2,1 тысячи электромобилей. Общий парк "электричек", как их любят называть специалисты рынка, в России - 23 тысячи штук. Это при том, что в Китае только в этом году продано полтора миллиона таких машин. В США их было продано 272 тысячи. У нас столько составил общий объем продаж автомобилей за прошлый год.

Однако, как считают эксперты рынка, спрос на эти автомобили будет расти. По словам исполнительного директора агентства "Автостат" Сергея Удалова, мы только начале пути. Покупают такие автомобили люди высокообеспеченные, которым интересно пробовать что-то новое. Еще один сегмент роста - подержанные. Их приобретают люди экономные. Ведь расходы на содержание такой машины значительно ниже, чем на традиционные.

Да и простота технологий, применяемых в электромобилях, если не считать батарей, позволит быстро наладить их производство, начиная от сборки до локализации.

Как рассказал руководитель специальных проектов компании Evolute Василий Чеботарев, представляя китайскую модель i-Joy, которая производится в Липецке, пока такой автомобиль собирается из машинокомплектов. Но к 2032 году планируется 5 тысяч деталей производить в России. Это почти 100-процентная локализация.

Также планируется ставить российские батареи, которые будут производиться в Калининграде.

Сейчас этот автомобиль стоит 2,9 миллиона рублей. Если брать его по программе господдержки со скидкой, то он обойдется уже в 2,2 миллиона.

Большинство китайских электромобилей еще лишь осваивают наш рынок. Только входят на него. И покупатели, судя по всему, пока относятся к ним с опаской.

Потому что, судя по статистике, больше всего в этом году было приобретено новых Tesla, за ним следует Porsche, а на третьем месте - Audi. Ни одна китайская марка пока не вошла даже в десятку самых продаваемых электромобилей. На китайские модели приходится порядка 4% всех электрокаров в России.