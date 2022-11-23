Банки реализуют просроченную задолженность через онлайн-аукционы

23 ноября. FINMARKET.RU - По итогам октября для реализации через российские торговые онлайн-площадки было выставлено 33,4 млрд руб. просроченных долгов, переданных банками по цессионной схеме (когда просроченная задолженность выкупается у кредитора). Это максимальное значение с начала 2021 года и на 66% выше октября предыдущего года, пишет "Коммерсант"

Такие данные приводятся в исследовании онлайн-площадки по продаже просроченной задолженности Debex. По итогам десяти месяцев объем выставленных банковских долгов составил 173,5 млрд руб., что в 1,6 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Объем успешных сделок также показал рост до максимальных за два года значений — свыше 23 млрд руб. по итогам октября и 101 млрд руб. за десять месяцев.

При этомв этом году заметно подешевели. Так, в 2021 году средние цены по месяцам составляли 7–11%, то в 2022 году они скорректировались до 4–8%. Как следствие такого падения цены сократилась и доля успешных сделок в общем объеме: 58% в среднем за прошедшие месяцы 2022 года против 82% в среднем за 2021 год. Отчасти это связано с продажей долгов с длительной просрочкой.