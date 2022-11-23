Субсидию на лизинг спецтехники могут увеличить в 6 раз

23 ноября. FINMARKET.RU - На финансирование программы субсидирования лизинга дорожно-строительной техники в следующем году хотят выделить еще 5 млрд рублей - в дополнение к уже предусмотренному 1 млрд. Такое предложение направлено в Минпромторг, соответствующие поправки готовятся к федеральному бюджету, рассказал "Известиям" один из разработчиков проекта, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Речь о такой технике, как экскаваторы, бульдозеры, мини-погрузчики, катки для укладки асфальта, погрузчики, автогрейдеры, подъемные краны.

По словам депутата, субсидирование направлено на повышение спроса - для стратегически важного импортозамещения. Допфинансирование позволит продать отечественную технику на 50 млрд рублей в следующем году, сказал он.

Как отметила член совета директоров лизинговой компании "Дельта" (входит в Объединенную лизинговую ассоциацию) Анна Сторожева, российские производители оказались в сложной ситуации не только из-за кризиса, но и из-за демпинга со стороны китайских производителей. По словам Сторожевой, китайским компаниям уменьшить цены позволяет снижение курса юаня относительно доллара.

При этом китайскаятеснит российские аналоги не первый год, отметил профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. Причина высокой конкуренции в том, что в КНР научились делать спецтехнику с хорошим соотношением цены и качества, пояснил он.

Если на субсидирование лизинга строительно-дорожной техники будет выделено дополнительно 5 млрд рублей в 2023 году, то это решение окажет существенный мультипликативный эффект, сказали в ассоциации "Росспецмаш".

"Это не только поддержка производителей строительно-дорожной техники, но и значимая поддержка потребителей этой продукции - строительных и подрядных организаций. А значит, эффект распространится на всю экономику в целом", - пояснили там.