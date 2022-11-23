Депутаты начали разработку проекта поправок для создания российской криптобиржи

23 ноября. FINMARKET.RU - В Госдуме начали разрабатывать проект поправок для создания в России национальной криптобиржи. В середине ноября депутаты обсудили с участниками рынка требующиеся для этого изменения в закон "О цифровых финансовых активах". Об этом "Ведомостям" рассказал близкий к Госдуме источник, информацию подтвердил участник совещания. Представителей Минфина и ЦБ на встрече не было, уточнил один из собеседников.

Старт подготовки проекта поправок, которые позволили бы создать в российской юрисдикции криптобиржу, "Ведомостям" подтвердил член комитета по экономической политике Сергей Алтухов ("Единая Россия"). По его словам, надо создать условия для легализации криптовалют и отрегулировать "правила игры", которые идут в государственной канве: не противоречат позиции ЦБ и правительства. Сейчас депутаты обсуждают алгоритм действий и "железобетонные" доводы для регуляторов, добавил Алтухов.

Как сказал "Ведомостям" собеседник, знакомый с процессом обсуждения, есть необходимость в том, чтобы появилась биржа, где можно обменивать криптовалюту и фиат "в мгновение ока". По его словам, никто не хочет рассматривать биржу для распространения криптовалюты как платежного средства внутри России - больше как обменник, где можно ее задекларировать и конвертировать.

Собеседник газеты отметил, что такая одна или даже несколько таких площадок обязательно должны быть в российской юрисдикции, чтобы исключить инфраструктурные риски.

Летом глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков допускал, что в случае введения цифровых валют в легальное поле криптобиржу можно создать на базе структуры Мосбиржи по жестким требованиям ЦБ. Реализация конкретного механизма зависит от будущего законодательного регулирования в этой сфере, уточнил "Ведомостям" депутат.