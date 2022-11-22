Города с самым высоким уровнем жизни

22 ноября. FINMARKET.RU - Финансовый университет при правительстве России составилсамых комфортабельных городов, пишет "Российская газета" . По итогам 2022 года лучшими городами России по качеству жизни стали Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск, Череповец.

Индекс качества жизни рассчитывается на основании данных социологического мониторинга настроений населения, проводимого среди жителей городов с населением более 250 тыс. человек. Среди направлений по которым проводится мониторинг, уровень материального благополучия, проявлением которого является потребительская активность; качество медицинского обслуживания населения; доступность недвижимости (способность жителейкупить квартиру или дом); состояние экологической среды в городе; качество работы учреждений среднего и высшего образования; работа учреждений жилищно-коммунального хозяйства по поддержанию жилого фонда, благоустройство города; состояние дорожного хозяйства и другое.

Как пояснил "РГ" результаты рейтинга автор исследования, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец, в основу рейтинга положены оценки населением различных сторон городской жизни. По его словам, "мнение населения наиболее точно отражает реальное положение дел в городе, потому что наиболее точно могут оценить, как они живут, только сами люди".