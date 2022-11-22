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22 ноября 2022 года 09:50
Города с самым высоким уровнем жизни
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Сергей Бобылев/ТАСС
22 ноября. FINMARKET.RU - Финансовый университет при правительстве России составил рейтинг самых комфортабельных городов, пишет "Российская газета". По итогам 2022 года лучшими городами России по качеству жизни стали Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск, Череповец. Индекс качества жизни рассчитывается на основании данных социологического мониторинга настроений населения, проводимого среди жителей городов с населением более 250 тыс. человек. Среди направлений по которым проводится мониторинг, уровень материального благополучия, проявлением которого является потребительская активность; качество медицинского обслуживания населения; доступность недвижимости (способность жителей города купить квартиру или дом); состояние экологической среды в городе; качество работы учреждений среднего и высшего образования; работа учреждений жилищно-коммунального хозяйства по поддержанию жилого фонда, благоустройство города; состояние дорожного хозяйства и другое. Как пояснил "РГ" результаты рейтинга автор исследования, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец, в основу рейтинга положены оценки населением различных сторон городской жизни. По его словам, "мнение населения наиболее точно отражает реальное положение дел в городе, потому что наиболее точно могут оценить, как они живут, только сами люди".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, города, проживание, комфортность, рейтинг
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