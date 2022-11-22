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22 ноября 2022 года 09:41
Стоимость оливье снизилась впервые за несколько лет
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Антон Новодережкин/ТАСС
22 ноября. FINMARKET.RU - В преддверии Нового года специалисты "Руспродсоюза" рассчитали стоимость салатов оливье и селедка под шубой. Эксперты использовали данные Росстата за октябрь этого и прошлого года — речь идет о средней потребительской стоимости продуктов в РФ, пишут "Известия", ознакомившиеся с расчетами. Четыре порции оливье незначительно подешевели — на 0,4% (или 1,6 рубля), до 375 рублей, а селедка под шубой подорожала на 4,6%, до 225 рублей против 215 рублей в прошлом сезоне. "Ключевой вклад в снижение стоимости главного новогоднего салата внесли овощи, цены на которые в прошлом году были значительно выше. Это произошло из-за затяжной зимы, позднего сева, неблагоприятной погоды при уборке урожая и нехватки рабочей силы в период пандемии и карантинных ограничений", — сказал "Известиям"» исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков. В предыдущих сезонах оливье не показывал отрицательной или стабильной динамики. Например, в прошлом году салат подорожал на 15% на фоне сезона 2020 года. В 2020-м относительно 2019-го его стоимость выросла на 7,7%. Доля продуктов питания, которые показывают снижение цены, составляет примерно 40% в совокупной массе салата, сказали "Известиям" в Росстате. Это позволяет предположить, что стоимость оливье вырастет по сравнению с декабрем 2021 года. На итоговое значение повлияет динамика цен в ноябре, а также замена в салате других ингредиентов.
Опубликовано Финмаркет
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