Микрофинансовым организациям не хватает кредитов

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Валерий Матыцин/ТАСС
22 ноября. FINMARKET.RU - Сложности с привлечением финансирования заставляют МФО активнее использовать средства физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей (ИП), пишет "Коммерсантъ". В первую очередь к таким источникам прибегают небольшие компании, у которых нет возможности обратиться к банкам или выпустить облигации. Однако средства граждан обходятся довольно дорого, до 20% годовых, круг возможных инвесторов ограничен и многие из них в текущих условиях предпочитают высокой доходности надежность банковских депозитов.
Опубликовано Финмаркет
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