Декарбонизация: для достижения нейтральности потребуется 500 трлн руб. до 2050 г.

22 ноября. FINMARKET.RU - Санкции ограничили возможности России по сокращению выбросов парниковых газов. К такому выводу пришли эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. " Ведомости " ознакомились с их докладом "Влияние климатической повестки на перспективы развития экономики России", представленным на 27-й Конференции ООН об изменении климата. По мнению института, Россия не сможет реализовать часть мероприятий по декарбонизации экономики из-за введенных ограничений. Эмиссия выбросов CO2 снизится к 2050 г. до 1,119 млрд т вместо запланированных стратегическими документами 630 млн т CO2. Таким образом, потенциал России по сокращению выбросов парниковых газов сократится примерно вдвое.

Чистая эмиссия в 2019 г. (последние актуальные данные) составила 1,5 млрд т СO2 с учетом поглощающей способности лесов. В случае если Россия не будет принимать никаких мер по декарбонизации, объем выбросов к 2050 г. вырастет почти до 2 млрд т СO2, следует из расчетов ИНП РАН. Правительство осенью прошлого года утвердило стратегию низкоуглеродного развития, в которой запланировало достичь углеродной нейтральности (разница между эмиссией и поглощением выбросов сведена к нулю) к 2060 г. Реализация целевого сценария потребует инвестиций в снижение выбросов парниковых газов около 1% ВВП ежегодно в 2022–2030 гг. и до 1,5–2% ВВП в 2031–2050 гг., следует из утвержденного документа. В этом случае чистая эмиссия выбросов снизится до 630 млн т – это 60% от уровня 2019 г. и 80% от уровня 1990 г.

Введение санкций потребует пересмотреть планы по снижению выбросов, так как декарбонизация во многом зависит от импортного оборудования и технологий, в том числе из недружественных стран, поставки которых в Россию ограничены, пояснил "Ведомостям" автор исследования директор ИНП РАН Александр Широв. Зависимость от импортного оборудования и технологий, необходимых для декарбонизации, в нефтяном секторе составляет 55%, в угольной отрасли – 45%, в электроэнергетике – 31%, оценили эксперты. План реализации стратегии низкоуглеродного развития будет корректироваться с учетом санкций и новых реалий, отметил представитель Минэкономразвития. При этом цели, обозначенные президентом, по достижению углеродной нейтральности сохраняются, добавил он.

Эксперты подчеркивают, что чем выше темпы декарбонизации, тем больше требуется вложений. Для достижения углеродной нейтральности к 2050 г. потребуются совокупные инвестиции в декарбонизацию в размере 458 трлн руб. за 28 лет, это, в свою очередь, приведет к росту цен и падению ВВП, следует из доклада ИНП РАН. Для сокращения выбросов до 441 млн т CO2 к этому моменту потребуются сопоставимо меньшие вложения – 182 трлн руб., до 532 млн т – 149 трлн руб. Наиболее близкий к утвержденной стратегии вариант – снижение выбросов до 671 млн т к 2050 г. – потребует инвестиций в размере 108 трлн руб. (примерно по 4 трлн руб. в год). Декарбонизация предполагает многообразие вариантов снижения выбросов и нужно выбрать тот, который приводит к наименьшим потерям с точки зрения экономического роста, поясняет Широв.