Обманутых дольщиков могут освободить от НДФЛ

21 ноября. FINMARKET.RU - Госдума в декабре может принять в первом чтении законопроект депутатов фракций ЛДПР и "Единой России" "Об изменениях в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ". Документом предлагается в случае несостоятельности или банкротства застройщиков освободить дольщиков от уплатыс возмещенной недвижимости. Как выяснили "Известия", документ рекомендован к рассмотрению правовым управлением Госдумы и правительством.

"Концептуальных замечаний правового характера по законопроекту не имеется", — говорится в заключении юристов нижней палаты, которое имеется в распоряжении "Известий".

При этом в правовом управлении ГД обращают внимание на то, что из НДФЛ в том числе формируется федеральный и региональные бюджеты, поэтому необходимо предусмотреть их "сбалансированность и самостоятельность".

В кабмине предлагают уточнить, что такая налоговая льгота должна предоставляться региональным бюджетом при условии отсутствия у дольщика права на возмещение из федеральной казны.

"Полагаем необходимым проработать указанный вопрос с органами власти субъектов, поскольку доходы от НДФЛ являются одним из основных источников доходов бюджетов субъектов и муниципальных образований", — повторили замечание ГД и в кабмине.

Как пояснил "Известиям" один из авторов законопроекта зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ко второму чтению законопроекта будут подготовлены поправки, которые конкретизируют источники выпадающих доходов бюджетов.

По данным Минстроя, с января по май 2022 года 14,9 тыс. обманутых застройщиками дольщиков получили квартиры или деньги за покупку жилья в домах, признанных проблемными. В то же время еще 119,4 тыс. нуждались в восстановлении прав.