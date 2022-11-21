.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
21 ноября 2022 года 09:54
Малый бизнес: продажи падают больше года
|0
Донат Сорокин//ТАСС
21 ноября. FINMARKET.RU - Октябрьский индекс RSBI составил 48,5 пункта, что означает продолжающееся второй месяц подряд снижение деловой активности малого и среднего бизнеса - она вернулась к показателям весны 2022 года. Такое падение - реакция владельцев и топ-менеджеров 1796 компаний сектора из всех регионов РФ на "геополитические и экономические процессы", поясняют авторы исследования из ПСБ, "Опоры России" и агентства Magram Market Research, пишет "Коммерсантъ". В составе индекса некоторый рост показал только компонент кредитов. Все остальные заметно снизились. Так, продажи падают уже больше года, но в октябре это снижение сильнее всего повлияло на результат общего индекса. О падении выручки заявляют уже 47% опрошенных, а в ближайший квартал ее роста ждут лишь 19% респондентов (на 2% меньше, чем в сентябре), снижения же - 36% (на 3% больше).
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.