Минпромторг предлагает индексировать утильсбор для техники

21 ноября. FINMARKET.RU - Минпромторг внес в правительство проект постановления об индексации утильсбора на бульдозеры, катки, самосвалы и другую строительную технику, которую выпускают в России, сообщил в интервью "Российской газете" замглавы министерства Альберт Каримов. Так планируется защитить отечественный рынок от импорта. Представитель Минпромторга рассказал, грозит ли российским строителям дефицит спецтехники, чем и как заменить западные машины.

В результате нарушения сложившихся логистических цепочек, а также роста курса рубля к иностранным валютам отмечается существенный рост импорта специализированной самоходной техники из Китайской Народной Республики, отметил Каримов. "Происходит это в том числе за счет агрессивной ценовой политики китайских производителей, обеспечиваемой национальными мерами государственной поддержки. В этих условиях стоимость импортной техники стала ниже стоимости продукции российских производителей. Для выравнивания ситуации на рынке Минпромторгом в правительство внесен проект постановления об индексации утильсбора, в том числе на отдельные категории грейдеров, бульдозеров, катков, погрузчиков и карьерных самосвалов, производство которых освоено на территории России, а производственные мощности позволят удовлетворить внутренний спрос", сообщил он в интервью.

, производство которой в России не освоено, например, дорожные фрезы, ресайклеры, бетоноукладчики, самоходные скоростные комплексы по укладке асфальтобетонных дорог, утилизационным сбором не облагается, сказа Каримов.

"Проектом постановления пока не предусмотрена индексация в отношении тех категорий техники, где возможности российских производителей не позволяют полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке. Это экскаваторы, некоторые категории погрузчиков, бульдозеров и карьерных самосвалов", - заявил замглавы Минпромторга.

Каримов рассказал, что доля российской техники на внутреннем рынке по итогам 2021 года составила около 30%. Но это среднее значение в целом по отрасли, и оно сильно колеблется в зависимости от сегмента. Например, в автокранах доля отечественной продукции на рынке превышает 80%, в бульдозерах и автогрейдерах доходит до 40%. В условиях санкций мы наблюдаем сохранение этого соотношения российской и импортной техники, отметил замглавы Минпромторга.