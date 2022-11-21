В Госдуму внесут законопроект о рекомендательных алгоритмах в интернете

21 ноября. FINMARKET.RU - До конца года в Госдуму может быть внесено рекомендательных алгоритмах в интернете, дающий возможность их отключать. Версия документа, которая есть в распоряжении "Коммерсанта" , предполагает максимально широкое регулирование. Из нее следует, что обеспечивать возможность "полного или частичного" отказа пользователей от применения рекомендательных технологий должны все владельцы сайтов или информационных систем, которые используют такие технологии.

По словам двух собеседников, проект предварительно направлен в аппарат Госдумы, а внести его планируется до конца года. Законопроект действительно находится в высокой стадии готовности и его концепция предполагает ответственный подход к использованию рекомендательных алгоритмов от всех участников рынка в целях защиты прав пользователей и недопущения манипуляций со стороны цифровых платформ, подтвердил "Коммерсанту" зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Также из проекта следует, что Роскомнадзор сможет запрашивать у владельцев информационных ресурсов данные, связанные "с предоставлением или распространением информации с применением рекомендательных технологий".